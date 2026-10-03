یمن حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات آرامکو در ریاض را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد در واکنش به تجاوزات عربستان به صنعا، پایتخت یمن، و دیگر استان‌های این کشور، عملیاتی نظامی علیه شرکت آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، انجام دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد این عملیات با استفاده از شماری موشک بالستیک و پهپاد انجام شده و به اهداف موردنظر اصابت دقیق و مستقیم کرده است.

به گفته سریع، این حمله موجب آتش‌سوزی در محل‌های هدف قرارگرفته در تأسیسات آرامکو در ریاض شده است.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است که کشته شدن مردم این کشور، اتخاذ گام‌های تشدیدکننده و اقدامات بازدارنده را ضروری می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید بهای بی‌اعتنایی به خون مردم یمن سنگین خواهد بود و طرف سعودی باید بداند که ادامه کشتار مردم این کشور هزینه‌های زیادی برای آن به همراه خواهد داشت.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین تأکید کرد که کشورش به اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» ادامه خواهند داد.

سریع در پایان اعلام کرد که نیروهای یمنی هدف قرار دادن تجمعات و نیروهای تقویتی وابسته به عربستان را تا زمان توقف حملات و پایان محاصره یمن ادامه خواهند داد.