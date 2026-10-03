  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۶

یمن حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات آرامکو در ریاض را تأیید کرد

یمن حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات آرامکو در ریاض را تأیید کرد

نیروهای مسلح یمن اعلام کردند در واکنش به حملات عربستان به صنعا و استان‌های یمن، عملیاتی نظامی علیه شرکت آرامکو در ریاض انجام داده‌اند که به گفته آنها، با موشک‌های بالستیک و پهپاد صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد در واکنش به تجاوزات عربستان به صنعا، پایتخت یمن، و دیگر استان‌های این کشور، عملیاتی نظامی علیه شرکت آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، انجام دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد این عملیات با استفاده از شماری موشک بالستیک و پهپاد انجام شده و به اهداف موردنظر اصابت دقیق و مستقیم کرده است.

به گفته سریع، این حمله موجب آتش‌سوزی در محل‌های هدف قرارگرفته در تأسیسات آرامکو در ریاض شده است.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است که کشته شدن مردم این کشور، اتخاذ گام‌های تشدیدکننده و اقدامات بازدارنده را ضروری می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید بهای بی‌اعتنایی به خون مردم یمن سنگین خواهد بود و طرف سعودی باید بداند که ادامه کشتار مردم این کشور هزینه‌های زیادی برای آن به همراه خواهد داشت.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین تأکید کرد که کشورش به اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» ادامه خواهند داد.

سریع در پایان اعلام کرد که نیروهای یمنی هدف قرار دادن تجمعات و نیروهای تقویتی وابسته به عربستان را تا زمان توقف حملات و پایان محاصره یمن ادامه خواهند داد.

کد مطلب 6966819

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها