به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، حزام الاسد عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن از حملات قریب الوقوع به ریاض خبر داد.

حزام الاسد پس از حمله سنگین جنگنده های سعودی به صنعا اعلام کرد که معادله پایتخت در برابر پایتخت اجرا خواهد شد و حملاتی به پایتخت عربستان در کار است.

وی افزود: آنکه پایتختش نفتی است در پایتخت دیگران آتش افرزوی نمی کند.

این در حالی است که طی ساعات گذشته جنگنده های سعودی در چندین نوبت صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند.

ساعتی قبل خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که توده بزرگی از دود و شعله‌ های آتش نزدیک یکی از تأسیسات شرکت آرامکو در ریاض به هوا برخاسته است.

تصاویر ماهواره‌ ای و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌ های اجتماعی و رسانه‌ های منطقه، از وقوع آتش‌ سوزی و بلند شدن دود غلیظ از محوطه تأسیسات شرکت آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، خبر می‌دهد.