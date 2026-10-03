  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۱

حزام الاسد: آن که پایتختش نفتی است آتش‌افروزی نمی‌کند

حزام الاسد: آن که پایتختش نفتی است آتش‌افروزی نمی‌کند

عضو دفتر سیاسی انصارالله ضمن هشدار شدیداللحن به دشمن سعودی گفت: آنکه پایتختش از نفت است در پایتخت دیگران آتش‌افروزی نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، حزام الاسد عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن از حملات قریب الوقوع به ریاض خبر داد.

حزام الاسد پس از حمله سنگین جنگنده های سعودی به صنعا اعلام کرد که معادله پایتخت در برابر پایتخت اجرا خواهد شد و حملاتی به پایتخت عربستان در کار است.

وی افزود: آنکه پایتختش نفتی است در پایتخت دیگران آتش افرزوی نمی کند.

این در حالی است که طی ساعات گذشته جنگنده های سعودی در چندین نوبت صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند.

ساعتی قبل خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که توده بزرگی از دود و شعله‌ های آتش نزدیک یکی از تأسیسات شرکت آرامکو در ریاض به هوا برخاسته است.

تصاویر ماهواره‌ ای و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌ های اجتماعی و رسانه‌ های منطقه، از وقوع آتش‌ سوزی و بلند شدن دود غلیظ از محوطه تأسیسات شرکت آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، خبر می‌دهد.

کد مطلب 6966605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      رژیم سلطنتی سعودی صهیونیستی با حمایت وپشتیبانی امریکا وانگلیس و.... دست به هر جنایتی می زند همانند رژیم تروریستی اسراییل در غزه لبنان و سوریه مرتکب جنایت جنگی می شود وپاسخگوی هیچ کس هم نیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها