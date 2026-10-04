حملات هوایی ائتلاف سعودی به صنعای یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رسانه‌های وابسته به جنبش انصارالله یمن از حملات هوایی به شهر صنعا خبر دادند.

در همین حال، نیروهای وابسته به عربستان برای تقویت نیروهای خود مدعی شدند که مناطق «المقارمه» و «الزکیره» را بازپس گرفته و کنترل کوه راهبردی «الجَعشه» در منطقه سامع، واقع در استان تعز، را به دست گرفته‌اند.

این نیروها همچنین از ادامه درگیری‌ها با انصارالله در جبهه‌های جبل حبشی، الکدحه و الشمایتین خبر دادند.

نیروهای وابسته به عربستان یمن مدعی شدند که در حال انجام حملات مؤثری علیه اهداف حیاتی انصارالله در صنعا و استان صعده هستند.

این نیروها تأکید کردند که توانمندی‌های نظامی جنبش انصارالله از حملات نیروهای مسلح آنها در امان نخواهد ماند و منهدم خواهد شد.

بر اساس ادعای نیروهای وابسته به عربستان، ۹۷ عملیات هدف‌گیری دقیق علیه نیروهای کمکی و تجهیزات انصارالله در جبهه طور الباحه و محور تعز انجام شده است.

به ادعای این نیروها، این عملیات با استفاده از هواپیماهای جنگی، پهپادها، توپخانه، موشک‌ها و تک‌تیراندازها صورت گرفته است.