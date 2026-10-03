به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی عصر شنبه در نشست «شنبه‌های گفت‌وگوی استاندار خراسان رضوی» در مشهد اظهار کرد: هیچ کجای دنیا، یک میلیون اثر تاریخی وجود ندارد. هیچ کجای دنیا کشوری وجود ندارد که تا ۶۰ سال آینده، پرونده درانتظار ثبت یونسکو داشته باشد. وقتی از فرهنگ، اصالت و هویت ایرانی اسلامی صحبت می‌کنیم، درباره این حقایق سخن می‌گوییم.

قائم‌مقام و مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: اگر ما تاریخ ایران را بخواهیم بنویسیم، بی تردید فصل نخست آن خراسان است. هم از نظر حضور مضجع منور آقایمان علی‌بن موسی‌الرضا (ع) و هم زیربنای تمدنی و هویتی ایران که شاکله آن در خراسان بزرگ است.

وی افزود: از دیرباز تاریخ تاکنون، راز بقا و ایرانی‌گری ما در طول تاریخ همیشه تمدن و فرهنگ ما بوده است. مگر غیر از این است که ایران در برابر توحش مغولان تاب آورد؟ مگر غیر از این است که آتش اسکندر را به جانمان خریدیم و تاب آوردیم؟ مگر غیر از این است که هرکس با تیغ به این میهن آمد، راه و رسم تمدن آموخت؟

دارابی خاطرنشان کرد: ما تنها کشور در جهان بوده‌ایم که در سه جلسه اخیر یونسکو، به طور مستمر حداقل یک پرونده برای ثبت پیشنهاد داده‌ایم. یک نمونه آن هم غارها و محوطه تاریخی خرم آباد به قدمت ۶۳ هزار سال بود که دبیر وقت جلسه به صراحت اعلام کرد ثبت این اثر، یک افتخار در گنجینه یونسکو است. براین اساس، شاید حالا بهتر بتوان درک کرد که چرا رئیس جمهور متوهم آمریکا اعلام کرده «آمریکا تاریخ و تمدن ایران را نابود خواهد کرد» و در جنگ‌ها، موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی ما را هم هدف قرار داد.

قائم‌مقام و مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: هیچ کجای دنیا، یک میلیون اثر تاریخی وجود ندارد. فقط ۴۳ هزار اثر از این شمار از سال ۱۳۱۰ تا امروز ثبت شده است. هیچ کجای دنیا کشوری وجود ندارد که تا ۶۰ سال آینده، پرونده در انتظار ثبت یونسکو داشته باشد. سفیر یونسکو در ایران که اصالتاً هندی است، صراحتاً در جریان بازدید از قلعه الموت به من گفت که بهترین کار برای یونسکو آن است که کل ایران را به صورت یکپارچه در فهرست آثار جهانی ثبت کند. وقتی ما از فرهنگ، اصالت و هویت ایرانی اسلامی صحبت می‌کنیم، درباره این حقایق سخن می‌گوییم.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۴ هزار بنای تاریخی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: همین الان در هند با ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت، ۸۰۰ موزه وجود دارد، اما ما ۸۳۰ موزه داریم و براساس برنامه هفتم توسعه، باید این تعداد به هزار موزه برسد. این درحالی است که قبل از انقلاب، تعداد موزه‌های ما به ۵۰ مورد هم نمی‌رسید.

دارابی تأکید کرد: سازمان میراث فرهنگی ما در دوره دفاع مقدس تأسیس شد، سند ملی میراث فرهنگی ما در جنگ ۱۲ روزه تصویب شد، سند ملی موزه داری ما هم در جنگ ۴۰ روزه تصویب شد. این افتخار است که حتی در روزهای سخت، دست از ثبت گنجینه ملی و هویت خود برنمی داریم. باید این حقایق را روایت کرد تا سطح سواد عمومی از این افتخارات افزایش پیدا کند. انجمن‌های میراث فرهنگی که خراسان رضوی از سرآمدان حمایت از این تشکل‌های مردمی در کشور قرار دارد، پیشانی این کار هستند.