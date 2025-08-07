  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴

لزوم تسریع در جذب سرمایه‌گذار برای آبادانی توس

لزوم تسریع در جذب سرمایه‌گذار برای آبادانی توس

مشهد - قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور بر ضرورت تسریع در جذب سرمایه‌گذار برای آبادانی شهر تاریخی توس تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی عصر پنجشنبه در بازدید از شهر تاریخی توس و مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی اظهار کرد: در راستای اجرای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر آبادانی توس اقداماتی از جمله ثبت ملی منظر تاریخی و فرهنگی توس و پژوهش‌های باستان شناسی انجام شده است.

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور افزود: هم‌چنین در محدوده شهر تاریخی توس اقداماتی برای آبادانی این منطقه و حفاظت از آثار تاریخی انجام شده است که شایسته تقدیر است.

وی تداوم و اجرای برنامه‌های توسعه در این منطقه را نیازمند سرمایه‌گذاری دانست و گفت: باید از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از این گنجینه مهم تاریخی و فرهنگی استفاده کنیم.

دارابی یادآور شد: توس نقطه‌ای کانونی در زمینه علم و ادبیات فارسی به شمار می‌رود و دانشمندان و حکیمان زیادی از ابن خطه به ایران خدمت کرده‌اند که ضرورت دارد ایجاد باغ مفاخر توس با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی کشور، استان و محلی به سرانجام برسد.

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور با حضور در آرامگاه فردوسی بر مزار حکیم توس حاضر و به این حافظ زبان و ادبیات پارسی ادای احترام کرد.

کد خبر 6554068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها