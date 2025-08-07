به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی عصر پنجشنبه در بازدید از شهر تاریخی توس و مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی اظهار کرد: در راستای اجرای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر آبادانی توس اقداماتی از جمله ثبت ملی منظر تاریخی و فرهنگی توس و پژوهش‌های باستان شناسی انجام شده است.

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور افزود: هم‌چنین در محدوده شهر تاریخی توس اقداماتی برای آبادانی این منطقه و حفاظت از آثار تاریخی انجام شده است که شایسته تقدیر است.

وی تداوم و اجرای برنامه‌های توسعه در این منطقه را نیازمند سرمایه‌گذاری دانست و گفت: باید از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از این گنجینه مهم تاریخی و فرهنگی استفاده کنیم.

دارابی یادآور شد: توس نقطه‌ای کانونی در زمینه علم و ادبیات فارسی به شمار می‌رود و دانشمندان و حکیمان زیادی از ابن خطه به ایران خدمت کرده‌اند که ضرورت دارد ایجاد باغ مفاخر توس با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی کشور، استان و محلی به سرانجام برسد.

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور با حضور در آرامگاه فردوسی بر مزار حکیم توس حاضر و به این حافظ زبان و ادبیات پارسی ادای احترام کرد.