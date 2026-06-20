پرونده ثبت جهانی آسبادهای ایران در حال نهایی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی ظهر شنبه در حاشیه نشست هماهنگی ثبت جهانی آسبادهای ایران و در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست مشترک با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، استاندار خراسان رضوی، معاونان استانداری‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان و مدیران ارشد سه استان، اظهار کرد: پرونده ثبت جهانی آسبادهای ایران به دلیل گستردگی این میراث در سه استان کشور، نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است و در این نشست، برنامه‌ریزی‌های لازم برای پیشبرد آن انجام شد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه حدود یک هزار و ۴۰۰ آسباد در کشور شناسایی شده است، افزود: آسبادها نمادی از دانش و خلاقیت نیاکان ما در بهره‌گیری از بادهای ۱۲۰ روزه و مدیریت منابع طبیعی هستند و حفاظت و انتقال این دانش ارزشمند از مهم‌ترین اهداف تدوین این پرونده به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه ایران در ثبت آثار جهانی گفت: تاکنون ۲۹ اثر ملموس و طبیعی ایران در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده و پرونده ثبت جهانی الموت نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین ایران با ثبت ۲۷ اثر در فهرست میراث ناملموس، طی پنج سال گذشته از رتبه هفتم به رتبه چهارم جهان ارتقا یافته است.

دارابی خاطرنشان کرد: نمایندگان سازمان برنامه و بودجه نیز بر ضرورت هماهنگی و حمایت از روند ثبت جهانی آسبادها تأکید کردند و امیدواریم این پرونده مطابق زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به یونسکو ارائه شود.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از بررسی آخرین اقدامات مربوط به ثبت جهانی شهر تاریخی توس در این نشست خبر داد و گفت: توس برای ایرانیان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به نوعی خاستگاه و پایگاه زبان فارسی محسوب می‌شود. شاهنامه فردوسی نیز شناسنامه ملی و کتاب خردورزی ایرانیان است و از این رو احیای شهر تاریخی توس برای وزارت میراث فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: در بخش دیگری از این نشست، موضوع نهایی‌سازی پرونده ثبت جهانی توس با حضور دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و گزارش‌های لازم ارائه شد. امیدواریم بتوانیم در موعد مقرر این پرونده را نیز برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو ارائه کنیم.