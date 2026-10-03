استاندار گلستان: گردشگری باید به صنعت پیشران اقتصاد استان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه شنبه در نشست با رؤسا و نمایندگان انجمن‌های گردشگری استان، گردشگری را از ظرفیت‌های مهم برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی گلستان دانست و اظهار کرد: اقتصاد استان نمی‌تواند تنها بر کشاورزی سنتی متکی باشد و لازم است ظرفیت‌های بخش خدمات و گردشگری بیش از گذشته فعال شود.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان رسمی صنعت گردشگری افزود: مدیریت استان در برابر برخوردهای سلیقه‌ای با تورها و مجموعه‌های دارای مجوز ایستادگی می‌کند و اجازه نخواهد داد فعالیت‌های قانونی این بخش با فشارهای خارج از چارچوب قانون مواجه شود.

استاندار گلستان همچنین از پیگیری برای افزایش منابع مالی طرح‌های گردشگری خبر داد و گفت: حدود ۲.۵ همت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور برای استان در نظر گرفته شده و مذاکراتی نیز با شبکه بانکی برای ایجاد نزدیک به پنج همت ظرفیت اعتباری جدید انجام شده است.

طهماسبی ادامه داد: در مجموع حدود ۷.۵ همت ظرفیت تأمین مالی برای طرح‌های گردشگری قابل پیگیری است و سرمایه‌گذاران باید با ارائه طرح‌های دقیق و دارای توجیه، از این فرصت برای اجرای پروژه‌های خود استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گردشگری سلامت را از ظرفیت‌های مهم گلستان برای توسعه ارتباطات اقتصادی با کشورهای آسیای میانه برشمرد و بر ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای رونق این بخش تأکید کرد.

استاندار گلستان همچنین تسهیل فرآیند صدور مجوزها و تعیین تکلیف قانونی تغییر کاربری‌ها را از الزامات توسعه سرمایه‌گذاری در گردشگری دانست و خواستار همراهی دستگاه‌های اجرایی با فعالان این حوزه شد.