انجام ۱۴۶۳ مأموریت امدادی اورژانس کردستان در یک هفته

بابک هدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان از چهارم تا دهم مهرماه به صورت شبانه‌روزی در پایگاه‌های شهری و جاده‌ای استان به مردم خدمات ارائه کردند.

وی افزود: در این بازه زمانی، یک هزار و ۴۶۳ مأموریت موفق برای امدادرسانی و انتقال بیماران و مصدومان به مراکز درمانی انجام شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: کارشناسان مرکز پیام اورژانس نیز در این مدت ۸۲۷ مورد مشاوره تلفنی تخصصی به شهروندان ارائه کردند.

۴۳۵ مأموریت ترافیکی در یک هفته

هدایی با اشاره به بیشترین موارد ثبت‌شده در مأموریت‌های اورژانس گفت: حوادث ترافیکی با ۴۳۵ مورد، بیشترین سهم را در مأموریت‌های انجام‌شده طی این هفته داشته است.

وی اضافه کرد: در همین مدت ۱۴۲ مأموریت مربوط به بیماران قلبی و عروقی، ۵۱ مورد مربوط به مشکلات تنفسی، ۳۹ مورد برای مسمومیت‌ها و ۲۶ مأموریت نیز برای بیماران دیابتی انجام شد.

امدادرسانی به بیماران با مشکلات مغزی و غرق‌شدگی

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان کرد: نیروهای اورژانس در این بازه زمانی همچنین ۱۶ مأموریت مرتبط با مشکلات مغزی و سه مورد امدادرسانی به افراد دچار غرق‌شدگی را انجام دادند.

هدایی با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی و ستادی اورژانس ۱۱۵ کردستان گفت: سرعت، دقت و کیفیت سه اصل مهم در ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی است و نیروهای اورژانس در پایگاه‌های شهری و جاده‌ای، با وجود دشواری‌های عملیاتی و جغرافیایی، در کنار مردم حضور دارند.

وی از شهروندان خواست در زمان بروز حوادث و فوریت‌های پزشکی ضمن حفظ خونسردی، در سریع‌ترین زمان با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و توصیه‌های کارشناسان مرکز پیام را تا رسیدن آمبولانس رعایت کنند.