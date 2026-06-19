نجات یک بیمار سکته مغزی در پرواز حیاتی اورژانس هوایی سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: در ادامه مأموریتهای حیاتی اورژانس هوایی برای دسترسی سریع به بیماران در مناطق سختگذر، بالگرد امدادی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به پرواز درآمد و مأموریت نجات یک بیمار نیازمند مراقبت فوری را با موفقیت به پایان رساند.
بابک هدایی اظهار کرد: این مأموریت با هدف انتقال سریع یک بیمار خانم ۶۰ ساله که با علائم سکته مغزی نیازمند اقدامات درمانی فوری بود، از منطقه آویهنگ از توابع شهرستان سنندج انجام شد.
وی افزود: تیم اورژانس هوایی پس از حضور در محل، اقدامات اولیه و مراقبتهای حیاتی لازم را در مسیر انتقال انجام داد و بیمار از پد بالگرد آویهنگ به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شد تا تحت درمان تخصصی قرار گیرد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اهمیت نقش اورژانس هوایی در نجات جان بیماران گفت: این عملیات، هفتمین مأموریت موفق اورژانس هوایی استان در سال جاری و ششصد و پنجاه و چهارمین مأموریت ثبتشده این مجموعه از ابتدای فعالیت تاکنون به شمار میرود.
هدایی ادامه داد: تداوم این مأموریتها نشاندهنده تلاش شبانهروزی مجموعه اورژانس هوایی و کادر درمان برای رساندن خدمات فوری پزشکی به بیماران، بهویژه در مناطق صعبالعبور است.
وی تیم عملیاتی این مأموریت را شامل پیمان جعفری بهعنوان کاپیتان، عزیز محمد عامریان کمکخلبان و بهزاد مصطفی کارشناس اورژانس هوایی اعلام کرد.
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