هدائی: اورژانس کردستان در یک هفته ۱۴۱۹ مأموریت امدادی انجام داد

بابک هدائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفته سوم مهرماه یک‌هزار و ۴۱۹ مأموریت امدادی انجام داد و کارشناسان مرکز پیام نیز در همین مدت ۷۹۰ مورد مشاوره تلفنی برای راهنمایی افراد در شرایط اضطراری ارائه کردند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با اشاره به آمار ثبت‌شده در مرکز دیسپچ اورژانس اظهار کرد: این مأموریت‌ها در فاصله زمانی ۱۱ تا ۱۷ مهرماه و با مشارکت نیروهای عملیاتی و کارشناسان این مرکز انجام شده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، حوادث ترافیکی با ثبت ۲۰۷ مأموریت، بخش قابل‌توجهی از عملیات امدادی اورژانس ۱۱۵ استان را به خود اختصاص داد.

هدائی با اشاره به سایر مأموریت‌های انجام‌شده بیان کرد: در این مدت ۱۲۲ مأموریت مربوط به بیماران قلبی و عروقی، ۶۷ مأموریت برای بیماران دارای مشکلات تنفسی و ۳۳ مأموریت نیز برای رسیدگی به بیماران دیابتی انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین نیروهای اورژانس در ۱۸ مورد برای رسیدگی به مشکلات مغزی و در ۱۷ مورد برای امدادرسانی به افراد دچار مسمومیت اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی و ستادی این مجموعه، سرعت، دقت و کیفیت را از اصول اساسی ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی دانست و گفت: نیروهای اورژانس در پایگاه‌های شهری و جاده‌ای استان، با وجود دشواری‌های عملیاتی و شرایط جغرافیایی، به‌صورت شبانه‌روزی برای امدادرسانی به بیماران و مصدومان آماده هستند.

هدائی از شهروندان خواست هنگام مواجهه با حوادث و فوریت‌های پزشکی، ضمن حفظ خونسردی، در سریع‌ترین زمان با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و تا رسیدن آمبولانس، توصیه‌های کارشناسان مرکز پیام اورژانس را رعایت کنند.