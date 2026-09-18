بابک هدایی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش زمان رسیدن نیروهای اورژانس به بیماران در محورهای جاده‌ای و مناطق شهری خبر داد و گفت: توسعه ناوگان، تقویت اورژانس هوایی و استفاده از موتورلانس‌ها در این زمینه مؤثر بوده است.

هدائی با اشاره به حجم بالای تماس‌های برقرارشده با مرکز اورژانس ۱۱۵ استان اظهار کرد: روزانه حدود هزار تا هزار و ۲۰۰ تماس با مرکز اورژانس برقرار می‌شود که از میان آنها به‌طور متوسط ۲۰۰ تا ۲۵۰ مأموریت عملیاتی به منظور ارائه خدمات فوریتی انجام می‌شود.

وی افزود: افزایش حجم مأموریت‌ها، ضرورت تقویت امکانات و تجهیزات اورژانس پیش‌بیمارستانی را دوچندان کرده و طی یک سال گذشته حدود ۱۴ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان اضافه شده است.

کاهش زمان رسیدن اورژانس به بیماران

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: در کنار توسعه ناوگان زمینی، ظرفیت و فعالیت اورژانس هوایی نیز تقویت شده است تا امکان ارائه خدمات سریع‌تر به بیماران و حادثه‌دیدگان فراهم شود.

هدایی با بیان اینکه زمان یکی از مهم‌ترین عوامل در امدادرسانی به بیماران اورژانسی است، گفت: با اقدامات انجام‌شده، زمان رسیدن نیروهای اورژانس به بیماران در محورهای جاده‌ای که پیش از این حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بود، به کمتر از ۱۵ دقیقه کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در مناطق شهری نیز به‌کارگیری موتورلانس‌ها موجب شده زمان رسیدن نیروهای اورژانس به محل مأموریت به کمتر از ۹ دقیقه برسد.

کمبود پایگاه و فرسودگی ناوگان همچنان چالش است

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به ضرورت تداوم روند توسعه خدمات اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، ترافیک، کمبود پایگاه‌های اورژانس در برخی مناطق و نیاز به نوسازی بیشتر آمبولانس‌ها همچنان از چالش‌های این حوزه محسوب می‌شود.

هدایی افزود: دستیابی به زمان‌های مطلوب و استاندارد در امدادرسانی نیازمند استمرار توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی است.

وی توسعه و افزایش پایگاه‌های اورژانس، به‌ویژه در شهرستان سنندج، نوسازی ناوگان آمبولانس‌ها و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مختلف را از اقدامات مؤثر در کاهش بیشتر زمان رسیدن نیروهای امدادی عنوان کرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان اورژانس ۱۱۵ استان گفت: نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی در خط مقدم ارائه خدمات به بیماران و حادثه‌دیدگان قرار دارند و برنامه‌ها برای افزایش توان عملیاتی، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات با هدف حفظ جان و سلامت مردم ادامه دارد.