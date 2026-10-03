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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۱

روایت حماسه در قلب ایران؛ ۲۱۷ شب خروش مردم دیار آفتاب

روایت حماسه در قلب ایران؛ ۲۱۷ شب خروش مردم دیار آفتاب

اراک- در این ویدئو ۲۱۷ شب خروش مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6966886

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