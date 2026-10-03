https://mehrnews.com/x3ddGn ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۱ کد مطلب 6966886 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۱ روایت حماسه در قلب ایران؛ ۲۱۷ شب خروش مردم دیار آفتاب اراک- در این ویدئو ۲۱۷ شب خروش مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6966886 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران شب ۲۱۸ اجتماع حماسی مردم محلات در حمایت از رهبری اجتماع شبانه مردم گنبدکاووس برگزار شد ۲۱۷ شب؛ گالیکشیها پای عهد خود ایستادند کلاله در شب ۲۱۷؛ روایت ادامهدار یک حضور مردمی یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری ۲۱۷ شب حضور؛ گرگانیها بار دیگر گردهم آمدند اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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