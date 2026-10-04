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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۷

شب ۲۱۸ اجتماع حماسی مردم محلات در حمایت از رهبری

شب ۲۱۸ اجتماع حماسی مردم محلات در حمایت از رهبری

محلات- در این ویدئو دویست و هجدهمین شب اجتماع حماسی مردم محلات در حمایت از رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6968015

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