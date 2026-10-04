https://mehrnews.com/x3df8q ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۷ کد مطلب 6968015 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۷ شب ۲۱۸ اجتماع حماسی مردم محلات در حمایت از رهبری محلات- در این ویدئو دویست و هجدهمین شب اجتماع حماسی مردم محلات در حمایت از رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6968015 کپی شد مطالب مرتبط روایت حماسه در قلب ایران؛ ۲۱۷ شب خروش مردم دیار آفتاب پرچمگردانی مردم محلات؛ روایتگر وحدت و یاد شهدا در شب ۲۱۷ ۲۱۷ شب حضور مقتدرانه مردم خمین در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب میدانداری مردم خمین در شب ۲۱۶ قرار عاشقی برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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