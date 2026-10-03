https://mehrnews.com/x3ddGr ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۹ کد مطلب 6966889 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۹ ۲۱۷ شب حضور مقتدرانه مردم خمین در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب خمین- در این ویدئو ۲۱۷ شب حضور مقتدرانه مردم خمین در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6966889 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید اجتماع شبانه مردم گنبدکاووس برگزار شد ۲۱۷ شب؛ گالیکشیها پای عهد خود ایستادند کلاله در شب ۲۱۷؛ روایت ادامهدار یک حضور مردمی شب ۲۱۸ اجتماع حماسی مردم محلات در حمایت از رهبری ۲۱۷ شب حضور؛ گرگانیها بار دیگر گردهم آمدند برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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