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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۵

۲۱۵ شب در امتداد آرمان؛ جلوه‌های شور و شعور در دیار آفتاب

۲۱۵ شب در امتداد آرمان؛ جلوه‌های شور و شعور در دیار آفتاب

اراک- در این ویدئو ۲۱۵ شب ایستادگی و مقاومت مردم دیار آفتاب در تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6964996

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