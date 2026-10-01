https://mehrnews.com/x3dcSN ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۵ کد مطلب 6964996 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۵ ۲۱۵ شب در امتداد آرمان؛ جلوههای شور و شعور در دیار آفتاب اراک- در این ویدئو ۲۱۵ شب ایستادگی و مقاومت مردم دیار آفتاب در تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6964996 کپی شد مطالب مرتبط روایت ایستادگی بانوان دیار آفتاب در شب ۲۱۳ تجدیدعهد با رهبر انقلاب قصه ۲۱۶ شب بیداری؛ وقتی دیار آفتاب بر سر عهدش ایستاد امتداد یک عهد؛ روایت ۲۱۲ شب ایستادگی مردم خمین پرچمگردانی مردم محلات؛ روایتگر وحدت و یاد شهدا در شب ۲۱۷ اجتماع پرشورِ مردم انقلابی محلات در دویست و دوازدهمین شب مقاومت شکوه حضور مردم خمین در شب ۲۱۱ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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