تندباد ۷۰ کیلومتری در راه مرکزی؛ هشدار هواشناسی برای رگبارهای ناگهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی و نقشه‌های پیش‌یابی، احتمال وقوع رگبارهای بارانی، رعد و برق و وزش بادهای شدید در برخی از نقاط استان مرکزی وجود دارد.

فعالیت سامانه‌های ناپایدار بارشی در روزهای آتی نیز تداوم دارد و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در برخی مناطق استان مرکزی همچنان پابرجا است هرچند انتظار می‌رود از روز امروز (یکشنبه) تا چهارشنبه، میزان این ناپایداری‌های همرفتی در سطح این استان کاهش یابد.

وزش باد از پدیده‌های قابل توجه جوی در روزهای آتی است که در برخی مناطق، به‌ویژه در بخش‌های نیمه جنوبی استان مرکزی، شدت آن در ساعات مشخص می‌تواند به بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت برسد، پدیده‌ای که می‌تواند منجر به خیزش گرد و خاک در برخی مناطق شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی انتظار است شهروندان با رعایت نکات ایمنی،در هنگام وقوع رگبار و وزش تندباد از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و تقاطع‌های پرخطر همچنین توقف در مجاورت درختان فرسوده و سازه‌های موقت در زمان وقوع طوفان، بپرهیزند.