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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

کاهش دما و بارندگی در گلستان تا امشب؛ هوای استان از فردا پایدار می‌شود

کاهش دما و بارندگی در گلستان تا امشب؛ هوای استان از فردا پایدار می‌شود

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم بارندگی، وزش باد و کاهش دما در استان تا اواخر وقت امروز یکشنبه خبر داد و گفت: از فردا جوی نسبتاً پایدار همراه با افزایش نسبی دما در گلستان حاکم می‌شود.

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس الگوهای پیش‌یابی، تا اواخر وقت امروز در نقاط مختلف استان گلستان بارندگی، احتمال رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا نیز روند کاهشی خواهد داشت.

وی افزود: از فردا تا روز چهارشنبه شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و در این مدت افزایش نسبی دما در گلستان رخ می‌دهد.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از روز چهارشنبه و پنجشنبه نیز با ورود ناپایداری‌های جوی، بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.

جعفری گفت: فعالیت این سامانه در نواحی کوهستانی گلستان بیشتر خواهد بود و این مناطق طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه احتمال بارش‌های پراکنده را خواهند داشت.

کد مطلب 6967112

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