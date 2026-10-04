سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس الگوهای پیش‌یابی، تا اواخر وقت امروز در نقاط مختلف استان گلستان بارندگی، احتمال رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا نیز روند کاهشی خواهد داشت.

وی افزود: از فردا تا روز چهارشنبه شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و در این مدت افزایش نسبی دما در گلستان رخ می‌دهد.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از روز چهارشنبه و پنجشنبه نیز با ورود ناپایداری‌های جوی، بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.

جعفری گفت: فعالیت این سامانه در نواحی کوهستانی گلستان بیشتر خواهد بود و این مناطق طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه احتمال بارش‌های پراکنده را خواهند داشت.