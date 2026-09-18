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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

سرعت وزش باد هفته آتی در استان مرکزی افزایش می یابد

سرعت وزش باد هفته آتی در استان مرکزی افزایش می یابد

اراک- اداره کل هواشناسی استان مرکزی از پایداری وضعیت جوی این استان تا پایان وقت روز جاری و افزایش سرعت وزش باد در هفته آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی استان مرکزی نشان می‌دهد وضعیت هوای این استان طی امروز ( جمعه) عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات همراه با وزش باد و در مناطق مستعد غبارمحلی پیش‌بینی می‌شود.

از اواخر وقت امروز جمعه و طی روزهای نخست هفته آینده، یک سامانه ناپایدار بارشی از نواحی شمالی کشور عبور خواهد کرد که عمده فعالیت آن در استان مرکزی، افزایش ابرناکی هوا و افزایش سرعت وزش باد خواهد بود.

در بخش دمایی نیز مطابق با آخرین خروجی مدل‌ها، نوسان قابل‌ملاحظه‌ای در دمای استان مرکزی دیده نمی‌شود.

تنها با توجه به افزایش رطوبت جو، افزایش دمای کمینه در روز شنبه پیش‌بینی می‌شود که پس از آن، روند دمایی استان مجدداً الگوی فصلی خود را دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6950349

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