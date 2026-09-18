سرعت وزش باد هفته آتی در استان مرکزی افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی استان مرکزی نشان میدهد وضعیت هوای این استان طی امروز ( جمعه) عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات همراه با وزش باد و در مناطق مستعد غبارمحلی پیشبینی میشود.
از اواخر وقت امروز جمعه و طی روزهای نخست هفته آینده، یک سامانه ناپایدار بارشی از نواحی شمالی کشور عبور خواهد کرد که عمده فعالیت آن در استان مرکزی، افزایش ابرناکی هوا و افزایش سرعت وزش باد خواهد بود.
در بخش دمایی نیز مطابق با آخرین خروجی مدلها، نوسان قابلملاحظهای در دمای استان مرکزی دیده نمیشود.
تنها با توجه به افزایش رطوبت جو، افزایش دمای کمینه در روز شنبه پیشبینی میشود که پس از آن، روند دمایی استان مجدداً الگوی فصلی خود را دنبال خواهد کرد.
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