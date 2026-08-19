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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۹

ماندگاری هوای گرم تابستان تا پایان هفته جاری در استان مرکزی

ماندگاری هوای گرم تابستان تا پایان هفته جاری در استان مرکزی

اراک- کارشناس هواشناسی استان مرکزی از ماندگاری هوای گرم تابستانی در اغلب نقاط این استان تا پایان هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مرادی اظهار کرد: براساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، تا سه روز آینده جوی نسبتاً آرام و پایدار در استان مرکزی حاکم خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، وزش باد در برخی مناطق این استان دور از انتظار نیست.

وی افزود: به لحاظ دمایی نیز استقرار الگوی گرم تابستانه بر روی کشور موجب افزایش و تداوم هوای گرم در بیشتر مناطق استان مرکزی تا پایان هفته جاری خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی گفت: انتظار است شهروندان به‌ویژه در ساعات گرم روز، ضمن رعایت توصیه‌های مرتبط با گرما، در مصرف آب و انرژی نیز صرفه‌جویی کنند

کد مطلب 6920864

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