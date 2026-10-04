به گزارش خبرنگار مهر، محسن کمالی صبح یکشنبه با حضور میدانی در بازار شهر ایرانشهر، وضعیت فعالیت واحدهای صنفی و نحوه عرضه کالا را بررسی کرد.

در جریان این بازدید، تعدادی از واحدهای صنفی به‌ویژه واحدهای فعال در حوزه لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفت و فاکتورهای خرید و فروش، نحوه قیمت‌گذاری و رعایت نرخ‌های مصوب ارزیابی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایرانشهر، با هشدار به متخلفان صنفی اظهار کرد: دادستانی به عنوان مدعی‌العموم، در برابر افرادی که با سودجویی و اخلال در نظام عرضه کالا، معیشت و آرامش شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.

وی افزود: نظارت بر بازار به بازدیدهای اداری محدود نمی‌شود و گشت‌های مشترک با همکاری بازرسی اصناف تقویت خواهد شد تا تخلفاتی مانند گران‌فروشی، عدم درج قیمت، احتکار و سایر موارد به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار گیرد.

مردم تخلفات بازار را گزارش کنند

دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر با تأکید بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از شهروندان خواست در صورت مشاهده گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار یا امتناع از عرضه کالا، موضوع را از طریق راه‌های ارتباطی اعلام‌شده به بازرسی اصناف یا دفتر دادستانی گزارش کنند.

وی تأکید کرد: گزارش‌های مردمی در روند نظارت بر بازار نقش مهمی دارد و موارد اعلام‌شده در اسرع وقت بررسی و در صورت احراز تخلف، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.