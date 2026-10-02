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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۸

اجتماع شبانه مردم ایرانشهر به ایستگاه ۲۱۶ رسید

اجتماع شبانه مردم ایرانشهر به ایستگاه ۲۱۶ رسید

ایرانشهر- مردم ایرانشهر در دویست و شانزدهمین شب از شهادت رهبر شهید اجتماع باشکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6965746

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