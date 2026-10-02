https://mehrnews.com/x3ddc6 ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۸ کد مطلب 6965746 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۸ اجتماع شبانه مردم ایرانشهر به ایستگاه ۲۱۶ رسید ایرانشهر- مردم ایرانشهر در دویست و شانزدهمین شب از شهادت رهبر شهید اجتماع باشکوهی برگزار کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6965746 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه ایرانشهر: نیروی انتظامی در خطمقدم مقابله با گروهکها است گرانفروشان در ایرانشهر زیر ذرهبین دادستان؛ مردم گزارشگر گرانی باشند هلاکت شرور مسلح در ایرانشهر رزمایش جانفدایان ایران در «ایرانشهر» تجمع مردمان «خورشید ولایت» در شب ۲۱۸ برچسبها تجمع مردمی رهبر شهید ایرانشهر
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