هلاکت شرور مسلح در ایرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از یک منبع رسمی آگاه، نیروهای انتظامی شهرستان ایرانشهر سه شنبه شب به محل اختفای مرتضی ستوده یکی از سارقان و اشرار مسلح در این شهرستان یورش بردند که سرانجام وی به هلاکت رسید.