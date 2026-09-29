هلاکت شرور مسلح در ایرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از یک منبع رسمی آگاه، نیروهای انتظامی شهرستان ایرانشهر سه شنبه شب به محل اختفای مرتضی ستوده یکی از سارقان و اشرار مسلح در این شهرستان یورش بردند که سرانجام وی به هلاکت رسید.
ایرانشهر- دقایقی قبل نیروهای انتظامی شهرستان ایرانشهر به محل اختفای سارق و شرور مسلح این شهرستان یورش برده و وی بعد از چند ساعت درگیری به هلاکت رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از یک منبع رسمی آگاه، نیروهای انتظامی شهرستان ایرانشهر سه شنبه شب به محل اختفای مرتضی ستوده یکی از سارقان و اشرار مسلح در این شهرستان یورش بردند که سرانجام وی به هلاکت رسید.
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