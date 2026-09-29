  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹

هلاکت شرور مسلح در ایرانشهر

هلاکت شرور مسلح در ایرانشهر

ایرانشهر- دقایقی قبل نیروهای انتظامی شهرستان ایرانشهر به محل اختفای سارق و شرور مسلح این شهرستان یورش برده و وی بعد از چند ساعت درگیری به هلاکت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از یک منبع رسمی آگاه، نیروهای انتظامی شهرستان ایرانشهر سه شنبه شب به محل اختفای مرتضی ستوده یکی از سارقان و اشرار مسلح در این شهرستان یورش بردند که سرانجام وی به هلاکت رسید.

هلاکت شرور مسلح در ایرانشهر

کد مطلب 6962871

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امیرو کرمانشاهی IR ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اشرارمسلح را معدوم کنید درودخدابرنیروهای عمل کننده .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها