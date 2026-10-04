نماینده عراقی: باید از آمریکا خسارت بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سمیه الحلفی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که این کشور طی سالیان گذشته متحمل خسارت های سنگینی به دلیل عملیات های نظامی بوده است؛ تعداد زیادی قربانی برجای مانده و زیر ساخت های کشور تخریب شده است.

وی اضافه کرد: این حق عراق است که تمام راه های قانونی برای محافظت از حقوق ملی خود و شهروندانش را بررسی کند. درخواست خسارت از آمریکا تنها یک تصمیم سیاسی نیست بلکه به توافقنامه های بین المللی و ماهیت هر حادثه و عامل آن و همچنین توافقنامه های دو جانبه در خصوص حضور نظامیان خارجی در عراق برمی گردد.

الحلفی بیان کرد: عراق دارای پایه و اساس قانونی برای جبران خسارت افراد آسیب دیده در عملیات های جنگی و اشتباهات نظامی از جمله قانون شماره ۲۰ سال ۲۰۰۹ است.

وی گفت: درخواست خسارت از یک کشور نیازمند بررسی های دقیق و تعیین میزان خرابی های برجای مانده است تا دولت بتواند از طریق کانال های سیاسی و حقوقی اقدام کند.