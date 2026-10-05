نماینده عراقی: مداخلات آمریکا در امور داخلی عراق متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، جاسم عطوان نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که دولت آمریکا فشارهای سیاسی زیادی برای تأثیر گذاری بر روند انتخاب نامزدهای کابینه دولت و تحمیل کسانی که هیچ عرق ملی ندارند اعمال می کند.

وی اضافه کرد: این تحرکات نشان می دهد آمریکا همچنان به نقشه های خود برای سلطه جویی بر تصمیم گیری های داخلی عراق ادامه می دهد.

عطوان تصریح کرد: به همین دلیل در مرحله کنونی اتخاذ یک موضع یکپارچه و قاطع در برابر مداخلات آشکار آمریکا ضروری است. عراق به آزادسازی کامل و نهایی از سلطه آمریکا در عرصه های سیاسی و اقتصادی نیاز دارد.