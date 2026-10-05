  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

نماینده عراقی: مداخلات آمریکا در امور داخلی عراق متوقف شود

نماینده عراقی: مداخلات آمریکا در امور داخلی عراق متوقف شود

نماینده پارلمان عراق از مداخلات آمریکا در روند انتخاب نامزدهای کابینه دولت این کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، جاسم عطوان نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که دولت آمریکا فشارهای سیاسی زیادی برای تأثیر گذاری بر روند انتخاب نامزدهای کابینه دولت و تحمیل کسانی که هیچ عرق ملی ندارند اعمال می کند.

وی اضافه کرد: این تحرکات نشان می دهد آمریکا همچنان به نقشه های خود برای سلطه جویی بر تصمیم گیری های داخلی عراق ادامه می دهد.

عطوان تصریح کرد: به همین دلیل در مرحله کنونی اتخاذ یک موضع یکپارچه و قاطع در برابر مداخلات آشکار آمریکا ضروری است. عراق به آزادسازی کامل و نهایی از سلطه آمریکا در عرصه های سیاسی و اقتصادی نیاز دارد.

کد مطلب 6968540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
      پاسخ
      منظور از امریکا، اسراییل هست.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها