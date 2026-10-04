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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۶:۰۰

عراق دو میلیون بشکه نفت خام را به خارج از تنگه هرمز منتقل کرد

عراق دو میلیون بشکه نفت خام را به خارج از تنگه هرمز منتقل کرد

شرکت نفتکش‌های عراق از انتقال دو میلیون بشکه نفت خام این کشور با استفاده از یک نفتکش غول‌پیکر از نوع «VLCC» به خارج از تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع عراق، شرکت نفتکش‌های عراق روز شنبه اعلام کرد برای نخستین بار طی چند دهه، عملیات انتقال دو میلیون بشکه نفت خام این کشور به خارج از تنگه هرمز را با استفاده از یک نفتکش غول‌پیکر انجام داده است.

علی قیس، مدیرکل شرکت نفتکش‌های عراق در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت: بر اساس دستورهای نخست‌وزیر و با نظارت مستقیم وزیر نفت، مأموریت انتقال نفت خام تولید شده عراق به خارج از تنگه هرمز برای نخستین بار طی چند دهه به این شرکت واگذار شده است.

وی افزود: این اقدام بخشی از روند فروش نفت عراق را از شیوه تحویل محموله در بندر بصره به انتقال نفت به خارج از تنگه هرمز تغییر می‌دهد.

مدیرکل شرکت نفتکش‌های عراق ادامه داد: این شرکت پس از انجام چندین دور مذاکره با شرکت‌های تخصصی برای نخستین بار موفق به تأمین یک نفتکش غول‌پیکر از نوع «VLCC» شد.

به گفته قیس، «این نفتکش با دو میلیون بشکه نفت خام بارگیری و به خارج از تنگه هرمز منتقل شد؛ اقدامی که امکان بهره‌مندی شرکت بازاریابی نفت عراق از فرصت‌های بهتر برای فروش و قیمت‌گذاری را فراهم می‌کند.»

قیس همچنین با اشاره به دستورهای مستمر برای مذاکره با طرف‌های ذی‌ربط و شناسایی فرصت‌های مناسب در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد که خرید و تملک نفتکش‌های تخصصی حمل نفت خام در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان نیز گفت هدف از این اقدامات، توسعه توانمندی‌های شرکت نفتکش‌های عراق به‌گونه‌ای است که بتواند با شرکت‌های مشابه در کشورهای منطقه رقابت کند.

کد مطلب 6966911

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