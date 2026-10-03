عمار حکیم: در کنار ایران هستیم؛ تمام فرودگاه های عراق باید باز شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق از تلاش های دولت و نخست وزیر این کشور برای از سرگیری مجدد پروازها از فرودگاه بین المللی نجف اشراف و به مقصد این فرودگاه قدردانی کرد.

وی اضافه کرد که این تلاش ها باعث از سرگیری پروازهای هوایی ایران از فرودگاه نجف اشراف و به مقصد این فرودگاه شد؛ اقدام مهمی که در تسهیل حرکت بیماران، زائران و مسافران و همچنین حمایت از گردشگری و ارتباطات میان دو ملت نقش دارد.

حکیم تصریح کرد که این دستاورد نشان می دهد گفتگو و دیپلماسی نتیجه بخش می تواند موضوعات فیما بین را حل کرده و موانع را در راستای خدمت به منافع عراق و ملتش بردارد.

وی همبستگی خود را با جمهوری اسلامی ایران و مردم کشورمان در برابر تحریم ها و فشارهای اقتصادی اعلام و تصریح کرد که تلاش ها برای بازگشایی تمام فرودگاه های عراق مقابل پروازهای هوایی میان دو کشور باید ادامه پیدا کند.