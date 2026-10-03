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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

عمار حکیم: در کنار ایران هستیم؛ تمام فرودگاه های عراق باید باز شوند

عمار حکیم: در کنار ایران هستیم؛ تمام فرودگاه های عراق باید باز شوند

رئیس جریان حکمت ملی عراق با تاکید بر همبستگی خود با تهران در برابر فشارهای اقتصادی خواهان بازگشایی تمام فرودگاه های این کشور مقابل پروازهای ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق از تلاش های دولت و نخست وزیر این کشور برای از سرگیری مجدد پروازها از فرودگاه بین المللی نجف اشراف و به مقصد این فرودگاه قدردانی کرد.

وی اضافه کرد که این تلاش ها باعث از سرگیری پروازهای هوایی ایران از فرودگاه نجف اشراف و به مقصد این فرودگاه شد؛ اقدام مهمی که در تسهیل حرکت بیماران، زائران و مسافران و همچنین حمایت از گردشگری و ارتباطات میان دو ملت نقش دارد.

حکیم تصریح کرد که این دستاورد نشان می دهد گفتگو و دیپلماسی نتیجه بخش می تواند موضوعات فیما بین را حل کرده و موانع را در راستای خدمت به منافع عراق و ملتش بردارد.

وی همبستگی خود را با جمهوری اسلامی ایران و مردم کشورمان در برابر تحریم ها و فشارهای اقتصادی اعلام و تصریح کرد که تلاش ها برای بازگشایی تمام فرودگاه های عراق مقابل پروازهای هوایی میان دو کشور باید ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6966050

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      10 3
      پاسخ
      به عمل کار برآید...
    • IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      6 2
      پاسخ
      برخی دولتهای اسلامی دوست امریکا اسرائیل و دشمن ایرانند
      • علی IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
        6 5
        برای اینکه منفعتشان در این کار است
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      10 3
      پاسخ
      مهم‌ دولت عراق است که بدون اجازه آمریکا آب نمی‌خورد
    • حسینی IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      5 3
      پاسخ
      اختیار و اجازه فرودگاه های عراق در دست آمریکاست و متاسفانه شیعیان برای زیارت پیشوایان خودشان هم باید از آمریکا و اسرائیل اجازه بگیرند.
    • امید حدائی IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      1 1
      پاسخ
      اتحاد رمز پیروزی است
    • IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      1 1
      پاسخ
      حالا ارزش قایل میشن بازم یک روحیه همسایگی دیگه سپاس🙏

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