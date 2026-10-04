فریبرز لطفی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه ایمنی راه‌های گیلان اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقدامات با هدف ارتقای ایمنی و کاهش حوادث در محورهای مواصلاتی استان اجرا شده است.

وی افزود: در این مدت عملیات خط‌کشی سرد در سطح محورهای استان به طول یک هزار و ۳۲۴ کیلومتر انجام شد و ۸۷۵ عدد انواع علائم اخطاری، انتظامی و مسیرنما نیز تهیه و نصب شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به اجرای طرح‌های روشنایی در محورهای استان گفت: سیستم روشنایی نقطه‌ای در ۱۲ نقطه و سیستم روشنایی طولی نیز به طول ۶ کیلومتر اجرا شده است.

لطفی‌پور ادامه داد: برای ارتقای ایمنی و مدیریت تردد در محورهای مواصلاتی، عملیات نصب نیوجرسی و جدول‌گذاری به طول ۴.۵ کیلومتر نیز انجام شده است.

وی همچنین از ایمن‌سازی ۴۵ رشته سرعتکاه در راه‌های اصلی، فرعی و روستایی گیلان طی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و بیان کرد: اجرای این اقدامات در راستای ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده‌ای در محورهای استان انجام شده است.