  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۷

لطفی پور: ۱۳۲۴ کیلومتر از راه‌های گیلان خط‌کشی شد

لطفی پور: ۱۳۲۴ کیلومتر از راه‌های گیلان خط‌کشی شد

رشت- معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان با اشاره به اجرای طرح‌های ارتقای ایمنی راه‌ها گفت: طی ۶ ماهه نخست امسال یک‌هزار و ۳۲۴ کیلومتر از محورهای استان خط‌کشی شده است.

فریبرز لطفی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه ایمنی راه‌های گیلان اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقدامات با هدف ارتقای ایمنی و کاهش حوادث در محورهای مواصلاتی استان اجرا شده است.

وی افزود: در این مدت عملیات خط‌کشی سرد در سطح محورهای استان به طول یک هزار و ۳۲۴ کیلومتر انجام شد و ۸۷۵ عدد انواع علائم اخطاری، انتظامی و مسیرنما نیز تهیه و نصب شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به اجرای طرح‌های روشنایی در محورهای استان گفت: سیستم روشنایی نقطه‌ای در ۱۲ نقطه و سیستم روشنایی طولی نیز به طول ۶ کیلومتر اجرا شده است.

لطفی‌پور ادامه داد: برای ارتقای ایمنی و مدیریت تردد در محورهای مواصلاتی، عملیات نصب نیوجرسی و جدول‌گذاری به طول ۴.۵ کیلومتر نیز انجام شده است.

وی همچنین از ایمن‌سازی ۴۵ رشته سرعتکاه در راه‌های اصلی، فرعی و روستایی گیلان طی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و بیان کرد: اجرای این اقدامات در راستای ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده‌ای در محورهای استان انجام شده است.

کد مطلب 6967044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها