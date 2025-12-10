فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد هشت ماهه سال جاری این اداره کل در حوزه ایمنی راه گفت: طی این مدت، ۱۴۵۰ کیلومتر خط‌کشی جاده‌ای در محورهای مختلف گیلان انجام شده که نقش مهمی در افزایش ایمنی رانندگان به‌ویژه در شب و شرایط نامساعد جوی داشته است.

نصب ۱۲۲۳ علائم هشدار و مسیریاب

وی افزود: همچنین با هدف هدایت مناسب مسیر و آگاه‌سازی کاربران جاده‌ای، ۱۲۲۳ عدد علائم اخطاری، انتظامی و مسیرنما تهیه و در نقاط موردنیاز نصب شده است.

مرادی با اشاره به تقویت زیرساخت‌های روشنایی در نقاط پرحادثه تصریح کرد: در راستای کاهش تصادفات و بهبود دید رانندگان، ۲۳ نقطه از راه‌های استان به سیستم روشنایی نقطه‌ای مجهز و ۱۴.۵ کیلومتر روشنایی طولی نیز در محورهای اصلی اجرا شده است.

نصب نیوجرسی و جدول گذاری به طول ۱۳ کیلومتر

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان همچنین از نصب نیوجرسی و اجرای جدول‌گذاری به طول حدود ۱۳ کیلومتر خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات نقش مهمی در کنترل ترافیک، جلوگیری از انحراف خودروها و ارتقای ایمنی جاده‌ها دارد.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: راهداری گیلان با برنامه‌ریزی مستمر و اجرای پروژه‌های دقیق، در مسیر کاهش سوانح و افزایش ایمنی تردد در محورهای استان گام برمی‌دارد.