  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

مرادی: ۲۳ نقطه پرحادثه گیلان به روشنایی نقطه‌ای مجهز شد

مرادی: ۲۳ نقطه پرحادثه گیلان به روشنایی نقطه‌ای مجهز شد

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای گیلان از خط‌کشی ۱۴۵۰ کیلومتر از محورهای استان خبر داد و گفت: ۲۳ نقطه پرحادثه نیز به سیستم روشنایی نقطه‌ای مجهز شده است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد هشت ماهه سال جاری این اداره کل در حوزه ایمنی راه گفت: طی این مدت، ۱۴۵۰ کیلومتر خط‌کشی جاده‌ای در محورهای مختلف گیلان انجام شده که نقش مهمی در افزایش ایمنی رانندگان به‌ویژه در شب و شرایط نامساعد جوی داشته است.

نصب ۱۲۲۳ علائم هشدار و مسیریاب

وی افزود: همچنین با هدف هدایت مناسب مسیر و آگاه‌سازی کاربران جاده‌ای، ۱۲۲۳ عدد علائم اخطاری، انتظامی و مسیرنما تهیه و در نقاط موردنیاز نصب شده است.

مرادی با اشاره به تقویت زیرساخت‌های روشنایی در نقاط پرحادثه تصریح کرد: در راستای کاهش تصادفات و بهبود دید رانندگان، ۲۳ نقطه از راه‌های استان به سیستم روشنایی نقطه‌ای مجهز و ۱۴.۵ کیلومتر روشنایی طولی نیز در محورهای اصلی اجرا شده است.

نصب نیوجرسی و جدول گذاری به طول ۱۳ کیلومتر

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان همچنین از نصب نیوجرسی و اجرای جدول‌گذاری به طول حدود ۱۳ کیلومتر خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات نقش مهمی در کنترل ترافیک، جلوگیری از انحراف خودروها و ارتقای ایمنی جاده‌ها دارد.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: راهداری گیلان با برنامه‌ریزی مستمر و اجرای پروژه‌های دقیق، در مسیر کاهش سوانح و افزایش ایمنی تردد در محورهای استان گام برمی‌دارد.

کد خبر 6684657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها