فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد دو ماهه اداره ایمنی این اداره‌کل اظهار کرد: با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث جاده‌ای، اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی در محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این مدت، عملیات خط‌کشی سرد در ۴۴۰ کیلومتر از محورهای حوزه استحفاظی استان اجرا شد که نقش مهمی در افزایش ضریب ایمنی، هدایت صحیح وسایل نقلیه و کاهش تصادفات دارد.

مرادی همچنین از اجرای سیستم روشنایی نقطه‌ای در ۴ نقطه حادثه‌خیز خبر داد و گفت: علاوه بر آن، ۲.۵ کیلومتر سیستم روشنایی طولی در محورهای استان اجرا شده است تا ایمنی تردد به ویژه در ساعات شب افزایش یابد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با اشاره به نصب نیوجرسی و جدول‌گذاری در محورهای استان تصریح کرد: طی این مدت، ۲ کیلومتر عملیات نصب نیوجرسی و جدول‌گذاری و تعمیر و نصب گاردریل به طول ۲۰ کیلومتر انجام شده که در ارتقای ایمنی مسیرها و تفکیک جریان ترافیکی مؤثر است.

وی ادامه داد: همچنین عملیات ایمن‌سازی سرعتکاه‌ها شامل رنگ‌آمیزی در ۲۲ رشته از محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان اجرا شد تا رانندگان با دید مناسب‌تری نسبت به سرعتکاه‌ها مواجه شوند و از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

مرادی تأکید کرد: اجرای مستمر اقدامات ایمنی در محورهای مواصلاتی استان با هدف حفظ جان کاربران جاده‌ای و ارتقای کیفیت سفرها ادامه خواهد داشت.