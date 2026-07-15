تعمیر و نگهداری ۳۲۰ کیلومتر روشنایی معابر در گیلان

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مجموعه ای از اقدامات ایمنسازی در محورهای مواصلاتی استان طی سهماهه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: در این مدت ۵۲۰ کیلومتر خطکشی سرد اجرا، ۳۱۰ عدد انواع علائم نصب و ۵۹ سرگاردریل ایمنسازی شده است.
مدیرکل راهداری گیلان افزود: در راستای ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح جادهای، ۲۰ کیلومتر گاردریل تعمیر و نصب و دو کیلومتر نیوجرسی و جدولگذاری در نقاط مورد نیاز اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات حوزه روشنایی راهها تصریح کرد: اجرای سیستم روشنایی نقطهای در چهار نقطه، اجرای ۶ کیلومتر روشنایی طولی، اصلاح ۵ کیلومتر سیستم روشنایی محور رشت–لاهیجان، تعمیر و نگهداری ۳۲۰ کیلومتر سیستم روشنایی معابر و نگهداری ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه چراغ چشمکزن از دیگر اقدامات انجامشده در این مدت بوده است.
مدیرکل راهداری گیلان ادامه داد: ایمنسازی ۳۰ کیلومتر شیب شیروانی، رنگآمیزی و ایمنسازی ۳۵ رشته سرعتکاه در راههای اصلی، فرعی و روستایی و همچنین آشکارسازی و ساماندهی ۵ رمپ ورودی و خروجی محورهای اصلی و فرعی نیز انجام شده است.
مرادی تأکید کرد: این ادارهکل با اجرای مستمر طرحهای ایمنسازی، توسعه و نگهداری تجهیزات ترافیکی و رفع نقاط پرخطر، ارتقای ایمنی شبکه راههای استان و کاهش حوادث رانندگی را بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای خود دنبال میکند.
نظر شما