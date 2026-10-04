به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، روز یکشنبه در آیین «جشن غنچه‌ها» با تبریک آغاز دوره آموزش و تربیت نوآموزان، اظهار کرد: این روز را به پدران و مادرانی که دغدغه آموزش و یادگیری فرزندان خود را دارند، همچنین مربیان دوره‌های پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها و همکاران سازمان تعلیم و تربیت کودک تبریک می‌گویم.

وی، دوره پیش‌دبستانی را یکی از مهم‌ترین و طلایی‌ترین دوره‌های تعلیم و تربیت دانست و افزود: این دوره، بهترین زمان برای یادگیری و شکل‌گیری شخصیت کودکان است و باید از ظرفیت آن برای تربیت و آموزش صحیح استفاده کنیم.

عدالت، کیفیت و هویت؛ سه محور دوره پیش‌دبستانی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شعار «عدالت، کیفیت و هویت» گفت: این سه محور در دوره پیش‌دبستانی بیش از هر دوره دیگری معنا و مصداق پیدا می‌کند. زمانی می‌توانیم از عدالت آموزشی سخن بگوییم که همه کودکان، حتی در دورافتاده‌ترین مناطق روستایی کشور، امکان بهره‌مندی از دوره‌های پیش‌دبستانی را داشته باشند.

کاظمی ادامه داد: کیفیت آموزش نیز زمانی محقق می‌شود که دوره پیش‌دبستانی به‌درستی شکل بگیرد و کودکان بتوانند این دوره را با کیفیت مناسب پشت سر بگذارند. مطالعات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد کودکانی که دوره پیش‌دبستانی را طی می‌کنند، در دوره ابتدایی و دوره‌های بعدی از آموزش باکیفیت‌تری برخوردار خواهند بود.

هدف‌گذاری برای پوشش یک میلیون و ۱۰۰ هزار نوآموز

کاظمی از هدف‌گذاری برای پوشش حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نوآموز در دوره پیش‌دبستانی خبر داد و گفت: میزان پوشش این دوره در سال گذشته حدود ۷۷ درصد بود که امسال قرار است به پوشش کامل برسد.

وی، هویت را یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم دوره پیش‌دبستانی عنوان کرد و افزود: هویتی که در این دوره شکل می‌گیرد، می‌تواند هویتی پایدار باشد؛ بنابراین تمام تلاش و برنامه‌های ما این است که در چارچوب برنامه‌های درسی و بسته‌های تربیتی، آموزش و تربیت بهتری را برای کودکان رقم بزنیم.

انتخاب مربیان پیش‌دبستانی بر اساس معیارهای علمی

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش مربیان در تحقق اهداف دوره پیش‌دبستانی بیان کرد: لازمه این کار، برخورداری از مربیان توانمند است، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا مربیان این دوره از میان افراد شایسته و بر اساس معیارهای علمی، شایستگی‌های معلمی و صلاحیت‌های عمومی انتخاب شوند.

کاظمی افزود: دوره‌های ضمن خدمت متعددی نیز برای مربیان برگزار شده و مدرسان خوبی در این زمینه تربیت شده‌اند. همچنین اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام شده و امیدواریم بتوانیم شرایط دوره پیش‌دبستانی را روزبه‌روز بهبود ببخشیم.