نشست هیئت امنای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، در این نشست علیرضا زاکانی، شهردار تهران؛ حجت الاسلام و المسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش؛ حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛ حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها؛ محمدامین توکلی زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران؛ محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی؛ حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمدباقر اعلمی؛ رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حضور داشتند.

این جلسه که در راستای بررسی موضوعات مرتبط با مأموریت‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد، ظرفیت‌ها، مسائل و موضوعات مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی و هنری سازمان مورد توجه اعضای هیئت امنا قرار گرفت.

در این نشست همچنین درباره روند فعالیت‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حوزه‌های فرهنگی و هنری گفت‌وگو و تبادل نظر صورت گرفت و اعضای هیئت امنا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در زمینه موضوعات مطرح‌شده ارائه کردند.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به‌عنوان یکی از مجموعه‌های فرهنگی مدیریت شهری، مسئولیت اجرای طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی، هنری و آموزشی را در سطح شهر تهران بر عهده دارد و فعالیت مراکز فرهنگی و هنری، فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ، کتابخانه‌ها و مجموعه‌های تخصصی این سازمان، بخش مهمی از برنامه‌های فرهنگی مدیریت شهری را تشکیل می‌دهد.

مدیران نهادها و مجموعه‌های فرهنگی کشور در این نشست بر اهمیت هم‌افزایی میان مجموعه‌های فرهنگی و مدیریت شهری در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی تهران تأکید دارد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک این نهادها در اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی برای شهروندان باشد.