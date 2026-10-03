  1. جامعه
  2. شهری
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

نشست هیئت امنای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد

نشست هیئت امنای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد

اعضای هیئت امنای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به ریاست علیرضا زاکانی، مسائل و موضوعات مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی و هنری این سازمان را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، در این نشست علیرضا زاکانی، شهردار تهران؛ حجت الاسلام و المسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش؛ حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛ حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها؛ محمدامین توکلی زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران؛ محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی؛ حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمدباقر اعلمی؛ رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حضور داشتند.

این جلسه که در راستای بررسی موضوعات مرتبط با مأموریت‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد، ظرفیت‌ها، مسائل و موضوعات مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی و هنری سازمان مورد توجه اعضای هیئت امنا قرار گرفت.

در این نشست همچنین درباره روند فعالیت‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حوزه‌های فرهنگی و هنری گفت‌وگو و تبادل نظر صورت گرفت و اعضای هیئت امنا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در زمینه موضوعات مطرح‌شده ارائه کردند.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به‌عنوان یکی از مجموعه‌های فرهنگی مدیریت شهری، مسئولیت اجرای طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی، هنری و آموزشی را در سطح شهر تهران بر عهده دارد و فعالیت مراکز فرهنگی و هنری، فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ، کتابخانه‌ها و مجموعه‌های تخصصی این سازمان، بخش مهمی از برنامه‌های فرهنگی مدیریت شهری را تشکیل می‌دهد.

مدیران نهادها و مجموعه‌های فرهنگی کشور در این نشست بر اهمیت هم‌افزایی میان مجموعه‌های فرهنگی و مدیریت شهری در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی تهران تأکید دارد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک این نهادها در اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی برای شهروندان باشد.

کد مطلب 6966538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها