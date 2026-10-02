به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی ؛وزیر آموزش و پرورش، صبح امروز، جمعه ۱۰ مهرماه در کارگروه مشترک نماز نسل نو که با حضور معاونان پرورشی و فرهنگی و مدیران ستاد اقامه نماز آموزش و پرورش سراسر کشور برگزار شد، با بیان این‌که حرکت در مسیر ترویج نماز باید از مسئولان و مدیران آغاز شود، اظهار کرد: باید تلاش کنیم هر روز نسبت به روز گذشته، یک گام در مسیر نماز برداریم؛ چه در حوزه فردی و چه در حوزه مسئولیت سازمانی و مدیریتی. اگر دغدغه نماز در وجود ما شکل بگیرد، بسیاری از مسائل و موانع قابل حل خواهد بود.

وی با اشاره به تجربه دوران معلمی خود در یکی از مدارس استان خراسان رضوی، افزود: در مدرسه‌ای که از نظر امکانات با محدودیت مواجه بود، اقامه نماز جماعت را در فضای مدرسه آغاز کردیم و این اقدام با استقبال دانش‌آموزان مواجه شد. این تجربه نشان داد که برای آغاز بسیاری از اقدامات فرهنگی، بیش از امکانات، نیازمند اراده، باور و دغدغه‌مندی هستیم.

کاظمی تصریح کرد: مدیران باید اهتمام خود به نماز را در عمل نشان دهند. اگر می‌خواهیم نماز در مدارس به یک اولویت تبدیل شود، باید این دغدغه در رفتار مدیران، معاونان و مسئولان آموزش و پرورش مشاهده شود و از سطح شعار و توصیه فراتر رود.

وی با بیان این‌که نماز از مهم‌ترین عوامل مؤثر در سعادت و کمال جامعه است، اظهار کرد: نباید نسبت به کوتاهی‌ها در این حوزه بی‌تفاوت باشیم. مسئولان آموزش و پرورش باید نسبت به اقامه نماز احساس مسئولیت داشته باشند و برای تحقق این مهم، با جدیت و استمرار اقدام کنند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تفاوت شرایط و ظرفیت‌های مدارس کشور، خاطرنشان کرد: نمی‌توان برای همه مدارس نسخه یکسانی در حوزه اقامه نماز ارائه کرد. شرایط فیزیکی، جمعیت دانش‌آموزی، دسترسی به امام جماعت و ظرفیت‌های فرهنگی مدارس متفاوت است و برنامه‌ریزی باید متناسب با اقتضائات هر مدرسه صورت گیرد.

وی ادامه داد: در کنار توسعه فضاهای آموزشی، توسعه و احداث نمازخانه‌های مدارس نیز مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود؛ اما باید توجه داشت که هدف نهایی، صرفاً ساخت نمازخانه یا افزایش تعداد نمازهای جماعت نیست، بلکه هدف اصلی، نهادینه شدن نماز در وجود دانش‌آموزان است.

کاظمی با طرح این پرسش که «چه کنیم نماز در وجود دانش‌آموزان نهادینه شود؟» گفت: این سؤال باید به یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی در حوزه تربیتی تبدیل شود. اگر نمازخانه و امام جماعت به تنهایی می‌توانستند مسئله نهادینه‌سازی نماز را حل کنند، امروز با این مسئله مواجه نبودیم؛ بنابراین باید عوامل اصلی و مؤثر بر نهادینه‌سازی نماز را به صورت علمی و دقیق شناسایی کنیم.

وی از تدوین نقشه راه نهادینه‌سازی نماز در آموزش و پرورش خبر داد و افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت هیئت‌های اندیشه‌ورز، ستاد اقامه نماز، معلمان، مربیان و صاحب‌نظران این حوزه، تلاش می‌کنیم عوامل پیشران و مؤثر بر نهادینه‌سازی نماز را شناسایی و برای هر یک برنامه مشخص طراحی کنیم.

وزیر آموزش و پرورش همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه ارزیابی فعالیت‌های نماز در مدارس تأکید کرد و گفت: ارزیابی‌های ما نباید صرفاً معطوف به شاخص‌های کمی باشد. باید بتوانیم کیفیت اقامه نماز و میزان اثرگذاری برنامه‌ها بر دانش‌آموزان را نیز ارزیابی کنیم و شاخص‌هایی برای سنجش میزان نهادینه شدن نماز در مدرسه داشته باشیم.

کاظمی با تأکید بر مسئولیت مدیران در این زمینه، اظهار کرد: باید سازوکارهای لازم برای ارزیابی، تشویق و حمایت از مدیران، معلمان و مدارسی که در این زمینه عملکرد موفقی دارند، تقویت شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری اجلاس‌های نماز دانش‌آموزی، خاطرنشان کرد: هدف از این اجلاس‌ها، صرفاً برگزاری یک رویداد نیست؛ بلکه تلاش داریم نماز را به یک جریان فرهنگی و یک اولویت تربیتی در مدارس تبدیل کنیم و تجربه‌های موفق مدارس، معلمان و دانش‌آموزان را شناسایی و به سایر مدارس منتقل کنیم.

وی مدرسه را کانون اصلی تربیت دانست و افزود: در برنامه‌های تحولی آموزش و پرورش، بازطراحی برنامه درسی با رویکرد تربیتی مورد توجه قرار گرفته است و نماز نیز باید در این زیست‌بوم جدید، جایگاه مشخص و مؤثری داشته باشد؛ همچنین لازم است فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی بیش از گذشته به مدرسه بازگردد و دانش‌آموزان در فرآیندهای تربیتی، نقش فعال و مؤثر داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش معلمان، مدیران و خانواده‌ها در نهادینه‌سازی نماز، گفت: این سه گروه از مهم‌ترین پیشران‌های تربیت هستند و تحقق اهداف تربیتی، از جمله نهادینه‌سازی نماز، نیازمند هم‌افزایی و هماهنگی میان آنهاست.

کاظمی افزود: یکی از مسائل مهم در حوزه تربیت دینی، وجود برخی تعارض‌ها میان خانواده، مدرسه، جامعه و فضای مجازی است که می‌تواند دانش‌آموزان را با چالش مواجه کند؛ بنابراین لازم است خانواده‌ها نیز بیش از گذشته در فرآیند تربیت مشارکت داشته باشند و ظرفیت آنان در کنار ظرفیت مدرسه مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با قدردانی از تلاش‌های معاونان پرورشی و فرهنگی، مدیران اقامه نماز، ستاد اقامه نماز، معلمان و مربیان، تأکید کرد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که روزی بر ما نگذرد که نسبت به نماز و اقامه آن در مدارس دغدغه نداشته باشیم و هر روز، در مسیر اقامه و نهادینه‌سازی نماز، گامی رو به جلو برداریم.