کاظمی: بیش از ۱۱ هزار کلاس درس هوشمند سازی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی ۹ مهرماه، در آیین افتتاح و بهره‌برداری از سه پروژه آموزشی که در محل مدرسه شهدای دانش‌آموز میناب مشهد برگزار شد، ضمن تقدیر از اقدامات انجام‌شده برای توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: سال تحصیلی امسال برای مجموعه تعلیم و تربیت و دانش‌آموزان سال سختی بود؛ دانش‌آموزان مدتی از حضور در مدارس محروم بودند و خانواده‌ها نیز نگرانی‌های متعددی داشتند. در جریان جنگ اخیر، حدود ۲۹۵ دانش‌آموز به شهادت رسیدند که ۱۲۰ نفر از آنان در میناب بودند. همچنین با احتساب مردم و همکاران و معلمان، در میناب ۱۶۸ شهید تقدیم انقلاب شد و حدود ۶۸ معلم نیز در این جنگ جان خود را از دست دادند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم نسبت به آموزش و پرورش، تصریح کرد: در دولت چهاردهم، آموزش و پرورش در زمره اولویت‌های نخست کشور قرار گرفت و نگاه راهبردی رئیس‌جمهور و دولت موجب شد اتفاقات بزرگی در این حوزه رقم بخورد. این دستاوردها در شرایطی حاصل شد که کشور از نظر مالی، امنیتی و درگیر بودن با بحران‌ها و حوادث، شرایط دشواری را تجربه می‌کرد و منابع قابل توجهی از مسیرهای اصلی خود به سمت نیازهای ضروری‌تر هدایت شد، اما در آموزش و پرورش اقدامات مهمی انجام گرفت.

وی با اشاره به نهضت توسعه عدالت آموزشی گفت: موضوع مدرسه‌سازی و نهضت توسعه عدالت آموزشی با پیگیری رئیس‌جمهور به اولویت نخست دولت، استانداران و مسئولان تبدیل شد. سال گذشته ۲۴۰۰ مدرسه ساخته شد که چنین عددی در سال‌های گذشته سابقه نداشت. همچنین حدود ۱۱ هزار کلاس درس ساخته شد، در حالی که رکورد قبلی کشور حدود ۸۰۰۰ کلاس درس بود. امسال نیز ۱۳۰۰ واحد آموزشی و ۱۳ هزار کلاس درس ساخته شده است. دلیل افزایش تعداد کلاس‌ها این است که مدارس امسال عمدتاً بزرگ‌مقیاس بوده‌اند؛ در حالی که سال گذشته تعداد زیادی از مدارس ساخته‌شده یک، دو یا سه کلاسه بودند، امسال مدارس ۶، ۱۲ و ۱۸ کلاسه و مدارس بزرگ‌مقیاس، از جمله مدرسه‌ای که امروز افتتاح شد، سهم بیشتری داشته‌اند.

کاظمی با تقدیر از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز افزود: میزان مشارکت خیرین در مدرسه‌سازی نیز افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌گونه‌ای که میزان کمک خیرین در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ همت بود و در سال ۱۴۰۴ به ۲۸.۵ همت رسید و برای سال ۱۴۰۵ نیز نزدیک به ۳۰ همت هدف‌گذاری شده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی آموزش و پرورش، اظهار کرد: در این حوزه نیز شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته و تقریباً تمام مطالبات آموزش و پرورش به صفر رسیده است. آموزش و پرورش در حال حاضر تقریباً هیچ بدهی به معلمان شاغل خود ندارد و تنها بخشی از مطالبات مربوط به رتبه‌بندی معلمان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ باقی مانده است. پرداخت حق‌التدریس‌ها و پاداش‌ها به‌روز شده و اعتبارات آموزش و پرورش در حوزه‌های مختلف نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

وی همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت‌های شبکه شاد، مطرح کرد: در همین مدت ۳۰۰ سرور به سرورهای شاد اضافه شده که ارزش آن بیش از ۶ همت است و این اقدام بدون پرداخت مستقیم از منابع آموزش و پرورش و با استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی انجام شده است. در حوزه هوشمندسازی مدارس رکوردهای جدیدی ثبت شده و بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس با استفاده از روش‌های موجود هوشمندسازی شده است. همچنین حدود ۵۰۰۰ کلاس درس با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و بر اساس مطالعات جهانی در حال هوشمندسازی است. آموزش بیش از ۴ میلیون دانش‌آموز و ۲۵۰ هزار معلم در حوزه هوش مصنوعی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

کاظمی با اشاره به اعلام نتایج المپیاد نجوم در روزهای آینده خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود دانش آموزان ما هر پنج مدال این المپیاد را به دست خواهند آورد که در این صورت از پنجاه مدال عبور خواهیم کرد. این نشان‌دهنده اراده، توان، استعداد و همت دانش آموز ایرانی است. آموزش و پرورش صرفاً متولی توسعه فضا و تجهیزات نیست، موضوع کیفیت‌بخشی در قلب توجه آموزش و پرورش قرار دارد و برای نخستین بار تلاش شد همه معلمان در قالب اجتماعات یادگیری در کنار یکدیگر قرار گیرند و از ظرفیت هم‌آموزی و انتقال تجربه برای توانمندسازی معلمان استفاده شود.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: امسال به دلیل شرایط جنگی، امکان جذب ۵۰۰۰ نیروی سرباز وظیفه فراهم نشد و همچنین نتوانستیم ۳۰ هزار نیروی مورد نیاز از محل ماده ۲۸ را جذب کنیم، اما با استفاده از توان مدیریتی مدیران آموزش و پرورش در سراسر کشور، به‌ویژه در خراسان رضوی، کمبودهای نیروی انسانی مدیریت شد. امروز دشمن برای آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها برنامه‌های مختلفی طراحی کرده است. دشمن تمام توان خود را در ایجاد اخلال در برگزاری امتحانات نهایی و عدم برگزاری کنکور گذاشت و تلاش کرد تا دانشگاه‌ها تعطیل و سال تحصیلی آغاز نشود و مدارس به سمت آموزش مجازی حرکت کند.

وی بیان کرد: دشمن در ادامه تلاش خود برای اخلال در آموزش کشور، با فریب و دروغ و ایجاد شایعه پراکنی بر مشکلات معیشتی معلمان پرداخت. اما ۶۵۰ هزار کلاس درس در کشور با معلمان پر است و معلمان مشغول تدریس هستند. معلمان پای کار این نظام و انقلاب و کنار مردم هستند و لحظه ای در مقابل توطئه‌های دشمن سر هم نخواهند کرد.

تأکید بر تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان

کاظمی با اشاره به اهمیت تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان، اظهار کرد: در کنار توجه به امانت و زیر ساخت‌ها ‌و کیفیت آموزشی، تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان برای آموزش و پرورش اهمیت ویژه‌ای دارد. در ۱۲۳ هزار مدرسه کشور از ظرفیت کتاب‌های درسی و فعالیت‌های فوق‌برنامه برای تقویت هویت دانش‌آموزان استفاده می‌شود تا نسل آینده با تمدن و تاریخ ایران، قهرمانان ملی، رهبران دینی و مبارزان کشور آشنا شوند و نسبت به این میراث احساس تعلق و افتخار داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به یادمان شهدای دانش‌آموز میناب بیان کرد: چنین یادمان‌هایی فرصت مناسبی برای فعالیت تربیتی و آشنایی دانش‌آموزان با وقایع و شهدای کشور است و می‌تواند در تقویت هویت ملی آنان نقش داشته باشد. آموزش و پرورش نیازمند تحول عمیق و پایدار است. نگاه راهبردی رئیس‌جمهور و تأکیدات رهبر انقلاب بر اهمیت فرهنگ و تعلیم و تربیت، زمینه‌ساز توجه بیشتر به این حوزه شده است. در طول ۴۶ سال گذشته اقدامات زیادی انجام شده، اما همچنان نیازمند کار و توجه بیشتری هستیم.