به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اسناد دادگاه نشان می‌دهد ماموران وزارت امنیت میهن آمریکا مشغول تهیه پرونده‌هایی درباره افرادی هستند که متهم شده‌اند ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) را زیر نظر گرفته یا علیه آنها اعتراض کرده‌اند.

براساس گزارش نشریه وایرد، پرونده‌های تهیه‌شده درباره معترضان شامل اطلاعات حساسی مانند عکس و شماره پلاک خودرو است که در مخازن داده ایجادشده توسط شرکت هوش مصنوعی پالانتیر، با نام «مدیریت پرونده‌های تحقیقاتی»، ذخیره می‌شوند.

این اطلاعات در اسناد دادگاهی مربوط به عملیات اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در ماه ژانویه در ایالت مین فاش شده است. این اسناد بخشی از یک شکایت دسته‌جمعی هستند که در پی آن، نسخه ویرایش‌شده آنها روز جمعه در دسترس عموم قرار گرفت و فهرستی از معترضان ادعایی به ICE نیز در آن آشکار شد.

طبق این شکایت، ماموران وزارت امنیت میهن آمریکا در برخی موارد به خانه معترضان یا افرادی که آنها را زیر نظر داشتند مراجعه کرده، آنها را به‌عنوان تهدیدی برای اجرای قانون معرفی و اقدام به ردیابی و ارعاب آنها کرده‌اند.

در یک مورد، یکی از ماموران با تلفن همراه یکی از شاکیان تماس گرفته و به او توصیه کرده بود به همسرش بگوید در آینده فعالیت مشابهی انجام ندهد، زیرا افرادی که چنین اقداماتی انجام می‌دهند ممکن است به فهرست نظارتی تروریسم داخلی اضافه شوند.