تزار هوش مصنوعی جدید آمریکا منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نشریه وال استریت ژورنال در مصاحبه ای با کلیتون این خبر را فاش کرد. وی در ماه آگوست به عنوان مدیر اطلاعات ملی منصوب شد که رهبری یک پنل جدید کاخ سفید را برعهده دارد. وظیفه این پنل ارائه گزارش درباره ریسک و فرصت های هوش مصنوعی در هر ۱۲۰ روز است.

کلیتون در این باره به وال استریت ژورنال گفت: رئیس جمهور خواست یک گروه ایجاد شود که دولت از آن به عنوان نیروی ابر هوش یاد می کند تا رهبری آمریکا در هوش مصنوعی پیشرفته تضمین شود و از سوی دیگر این گروه از منافع آمریکا دفاع می کند.

ایمنی هوش مصنوعی در هفته های اخیر به یک موضوع مهم تبدیل شده و برخی محققان هشدار داده اند سازندگان فناوری معتقدند این امر طی یک دهه به کشتن انسان ها منجر می شود. چند قانونگذار دموکرات و جمهوریخواه نیز نسبت به این موضوع هشدار داده اند و خواستار اقدام در همین زمینه شده اند.

پیش از این به نظر می رسید ترامپ موضع سهل گیرانه ای نسبت به قانونگذاری هوش مصنوعی دارد. رئیس جمهور آمریکا استدلال می کرد نظارت بیش از حد ممکن است رقابت در مقابل چین را تضعیف کند. وی سه شنبه هفته گذشته در این باره گفت که نمی خواهد درباره نظارت بر فناوری هوش مصنوعی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین همکاری کند.

پنلی که کلیتون مدیریت آن را برعهده دارد ریسک های مرتبط با هوش مصنوعی و مکانیسم های فعلی گزارش دهی نشت اطلاعات، هک ها و دیگر رویدادها را به دولت را بررسی و از سوی دیگر روش هایی برای تقویت قابلیت های واکنش در سطح فدرال تحت قوانین فعلی را توصیه می کند.

این دومین باری است که دونالد ترامپ یک مشاور برای نظارت بر تصمیمات مرتبط با هوش مصنوعی در دولتش انتخاب می کند. دیوید ساکس فعال حوزه سرمایه گذاری در آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ تراز هوش مصنوعی بود.