۳۸ هزار بازرسی بهداشتی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم شریفی صبح یکشنبه در نشست قرارگاه نظارت بر بازار با اشاره به گستردگی فعالیت‌های نظارتی حوزه بهداشت در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: حدود ۱۴ هزار صنف و مکان عمومی مشمول نظارت‌های بهداشتی ماده ۱۳ در استان فعال هستند که طی سال گذشته بیش از ۳۸ هزار و ۳۰۰ مورد بازرسی از این واحدها انجام شده است.

وی افزود: تنها در شهرستان بویراحمد ۹۱۰ پرونده تخلف بهداشتی تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده که این میزان نزدیک به ۱۰ درصد واحدهای این شهرستان است.

معاون مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه رویکرد نخست حوزه بهداشت، آموزش، تذکر و اصلاح فرایندها است، گفت: ارتباط مستمر بازرسان بهداشت با اصناف از طریق صدور و تمدید کارت‌های سلامت برقرار است و تلاش همکاران ما بر هدایت اصناف به سمت رعایت حداکثری موازین بهداشتی قرار دارد.

شریفی تصریح کرد: در صورت اصرار بر تخلف و به خطر افتادن سلامت عمومی، بدون اغماض پرونده تخلف تشکیل و برخورد قانونی انجام می‌شود.

اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز حساس

وی با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی از ۲۴ شهریورماه گفت: در این مدت حدود چهار هزار و ۳۰۰ مورد نظارت و بازرسی از مراکز حساس عرضه مواد غذایی و بیش از یک هزار و ۳۰۰ مورد بازرسی از اماکن عمومی در سطح استان انجام شده است.

معاون مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد مجموع بازرسی‌های انجام‌شده در این طرح را بیش از پنج هزار و ۶۰۰ مورد عنوان کرد و افزود: استمرار این نظارت‌ها برای صیانت از سلامت عمومی و پیشگیری از تخلفات بهداشتی ضروری است.

بازرسان بهداشت نیازمند حمایت قضایی و انتظامی

شریفی با تأکید بر ضرورت حمایت دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی از کارشناسان بهداشت اظهار کرد: بازرسان بهداشت در خط مقدم نظارت بر سلامت جامعه فعالیت می‌کنند، اما در مواجهه با برخی متخلفان با مشکلاتی روبه‌رو هستند.

وی افزود: طی ماه‌های اخیر مواردی از درگیری فیزیکی و ضرب و جرح بازرسان بهداشت رخ داده است که ضرورت توجه جدی مراجع قضایی و انتظامی به تأمین امنیت جانی و آرامش خاطر این افراد را نشان می‌دهد.

شریفی خواستار حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول از بازرسان بهداشت شد و گفت: افرادی که برای صیانت از سلامت عمومی و اجرای قانون در میدان نظارت حضور دارند، نباید در انجام مأموریت خود با تهدید یا تعرض مواجه شوند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای نظارت مؤثرتر بر بازار

معاون مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهداف تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: سلامت مردم خط قرمز است و نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه‌ها نباید به کاهش استانداردهای بهداشتی منجر شود.

وی بیان کرد: تشکیل قرارگاه مشترک می‌تواند زمینه حذف موازی‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌های پیشین را فراهم کرده و تصمیم‌گیری‌ها را به شکل متمرکز، هماهنگ و بازدارنده پیش ببرد.

شریفی در پایان تأکید کرد: مجموعه بهداشت با تمام توان در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی برای صیانت از سلامت مردم و سفره شهروندان فعالیت می‌کند و در صورت وجود هرگونه نقص، با ارتقای روندها و تلاش مضاعف برای جلب رضایت مردم گام برمی‌دارد.