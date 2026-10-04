ضرورت توسعه روستا بازارها برای اتصال تولید به سفره مردم

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح یکشنبه در نخستین جلسه قرارگاه فرماندهی نظارت و تنظیم بازار کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: دشمن همواره تلاش می‌کند با ایجاد مشکل در بازار و افزایش فشارهای معیشتی، زمینه نارضایتی در جامعه را فراهم کند، اما ملت ایران با انسجام و همبستگی، توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند.

دستورالعمل جدید؛ مکمل تنظیم بازار

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به ابهامات مطرح‌شده درباره اختیارات جدید دستگاه‌های نظارتی، افزود: دستورالعمل ابلاغی جدید به هیچ عنوان جایگزین ستاد تنظیم بازار نیست، بلکه به عنوان یک ابزار کمکی و مکمل، خلأهای موجود در حوزه نظارت را برطرف می‌کند.

رحمانی تصریح کرد: در گذشته در برخی موارد به دلیل محدودیت‌های قانونی، از جمله موضوع ماده ۴۸، امکان ورود دستگاه‌های نظارتی به برخی حوزه‌های قیمت‌گذاری وجود نداشت، اما با دستورالعمل جدید، ظرفیت‌های لازم برای ورود در موارد ضروری و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها فراهم شده است.

انجام ۹۳ درصد بازرسی‌های یک‌سال گذشته در ۶ ماه

وی با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه‌های نظارتی استان، گفت: در حوزه کالا و خدمات، ۹۳ درصد میزان بازرسی‌های انجام‌شده در کل سال گذشته، تنها طی شش ماه نخست امسال محقق شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه افزایش تعداد بازرسی‌ها به تنهایی ملاک موفقیت نیست، بیان کرد: بازرسی‌ها نباید به صورت فله‌ای انجام شود، بلکه کیفیت و اثربخشی بازرسی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

رحمانی ادامه داد: دستگاه‌های متولی باید به گونه‌ای عمل کنند که ضمن حفظ آرامش بازار، حضور بازرسان برای فعالان اقتصادی آزاردهنده نباشد و در عین حال، نظارت‌ها با دقت، هدفمندی و قاطعیت دنبال شود.

کیفیت کالاها زیر ذره‌بین نظارت

وی بر ضرورت تشدید نظارت بر کیفیت کالاها، به‌ویژه در مرحله تولید، تأکید کرد و گفت: در حوزه‌هایی مانند طلاجات، عرقیجات و شیرآلات، رعایت استانداردهای لازم باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: هرجا تخلفی در زمینه کیفیت و استاندارد کالا مشاهده شد، دستگاه‌های مسئول باید بدون تعارف و اغماض و از مسیرهای قانونی با متخلفان برخورد کنند.

توسعه روستا-بازارها برای اتصال تولید به سفره مردم

رحمانی همچنین بر توسعه روستا بازارها در استان تأکید کرد و گفت: این طرح می‌تواند نقش مؤثری در اتصال مستقیم محصولات کشاورزی از مزرعه به سفره مردم داشته باشد.

وی خواستار همکاری بانک کشاورزی و تعاون روستایی برای توسعه این طرح شد و افزود: تقویت مسیر مستقیم عرضه محصولات تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان می‌تواند ضمن حمایت از تولیدکنندگان، به مدیریت بهتر بازار نیز کمک کند.

ضرورت آموزش بازرسان و رصد دقیق بازار

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت استمرار فعالیت قرارگاه‌های نظارت و تنظیم بازار در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: جلسات مشترک این قرارگاه باید به صورت مستمر و ماهانه در شهرستان‌ها برگزار شود.

رحمانی همچنین آموزش کارشناسان و بازرسان دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید دوره‌های آموزشی لازم برای ارتقای توان کارشناسی نیروهای نظارتی برگزار شود تا بازرسان بتوانند بازار را دقیق‌تر رصد و نقاطی را که در آن‌ها تعادل عرضه و تقاضا برهم خورده است، شناسایی کنند.

وی تأکید کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، هدفمند کردن بازرسی‌ها و تمرکز بر کیفیت کالا و خدمات، از الزامات مدیریت بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در شرایط کنونی است.