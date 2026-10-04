تشکیل «قرارگاه فرماندهی واحد بازار» در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمزه لقمانی صبح یکشنبه در جلسه قرارگاه تنظیم بازار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در راستای سیاست‌های دولت برای مدیریت نظام تولید و توزیع کالاهای اساسی و خدمات صنفی و با هدف جلوگیری از سودجویی و مدیریت چالش‌های اقتصادی، «قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار» تشکیل شده است.

وی افزود: تشکیل این قرارگاه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با پیشنهاد وزیر دادگستری انجام شده و هدف آن ایجاد هماهنگی و تمرکز بیشتر در فرآیند نظارت بر بازار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی، گفت: در گذشته بخشی از وظایف نظارتی میان دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و بازرسی اصناف پراکنده بود، اما قرار است با ایجاد فرماندهی واحد به ریاست استاندار، مسائل و مشکلات بازار به صورت متمرکز رصد و درباره آنها تصمیم‌گیری شود.

بازرسی‌ها از حالت کمی به سمت نظارت تخصصی برود

لقمانی با بیان اینکه رویکرد جدید باید بر کیفیت و اثربخشی بازرسی‌ها متمرکز باشد، تصریح کرد: بازرسی‌ها باید تخصصی، منطقه‌محور و هدفمند انجام شود و هدف صرفاً افزایش تعداد بازرسی‌ها نیست.

وی ادامه داد: نتیجه نظارت باید در سطح بازار دیده شود و مردم آثار آن را در قالب ثبات و آرامش بیشتر در بازار احساس کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به ضرورت استفاده از کارشناسان تخصصی در فرآیند نظارت، بیان کرد: به جای اعزام تیم‌های متعدد به یک واحد صنفی، باید از کارشناسانی استفاده شود که در حوزه مربوطه تخصص دارند.

لقمانی افزود: برای بررسی تخلفات و مشکلات تخصصی در حوزه‌هایی مانند تعمیرگاه‌ها، آرایشگاه‌ها یا خدمات برقی، استفاده از بازرسان و کارشناسان همان حوزه می‌تواند موجب افزایش دقت و اثربخشی نظارت‌ها شود.

برخورد با متخلفان صنفی و خدماتی

وی با هشدار به واحدهای صنفی و خدماتی متخلف، گفت: هرگونه تخلف، گران‌فروشی و عدم تمکین به قانون در بازار با برخورد دستگاه‌های نظارتی و اعمال قانون مواجه خواهد شد.

لقمانی تأکید کرد: نظارت‌ها تنها شامل واحدهای بخش خصوصی نیست و شرکت‌ها و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات دولتی و عمومی نیز در چارچوب قانون تحت نظارت قرار دارند.

وی بیان کرد: اگر مجموعه‌ای در بخش دولتی یا عمومی اقدام به صدور دستورالعمل‌های خلاف قانون یا تضییع حقوق مردم کند، تعزیرات حکومتی با قاطعیت وارد عمل شده و برخورد قانونی لازم را انجام خواهد داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد در پایان ابراز امیدواری کرد با تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد بازار و مشخص شدن دقیق وظایف دستگاه‌های اجرایی، ضمن جلوگیری از تداخل و موازی‌کاری، روند نظارت بر بازار تقویت شده و گام مؤثرتری برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مدیریت بازار در استان برداشته شود.