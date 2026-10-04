صادرات گوجه فرنگی و پیاز آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص رفع ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی زراعی، بر اساس نامه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ضوابط صادرات پیاز و گوجه فرنگی زراعی ابلاغیه ای را به گمرکات اجرایی ارسال کرد.

در این ابلاغیه آمده است؛ «مکاتبات مذکور و مستند به مفاد بند الف ماده ٧٢قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، صادرات «گوجه فرنگی زراعی» (باکد تعرفه ٠٧٠٢٠٠١٠) و پیاز (با کد تعرفه ٠٧٠٣١٠١٠ ) به صورت مجاز مشروط بلامانع اعلام می‌شود.»