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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

صادرات گوجه فرنگی و پیاز آزاد شد

صادرات گوجه فرنگی و پیاز آزاد شد

صادرات گوجه فرنگی زراعی باکد تعرفه ٠٧٠٢٠٠١٠ و پیاز با کد تعرفه ٠٧٠٣١٠١٠ به صورت مجاز مشروط از سوی سازمان تجارت بلامانع اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص رفع ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی زراعی، بر اساس نامه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ضوابط صادرات پیاز و گوجه فرنگی زراعی ابلاغیه ای را به گمرکات اجرایی ارسال کرد.

در این ابلاغیه آمده است؛ «مکاتبات مذکور و مستند به مفاد بند الف ماده ٧٢قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، صادرات «گوجه فرنگی زراعی» (باکد تعرفه ٠٧٠٢٠٠١٠) و پیاز (با کد تعرفه ٠٧٠٣١٠١٠ ) به صورت مجاز مشروط بلامانع اعلام می‌شود.»

کد مطلب 6967102
سمیه رسولی

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