به گزارش خبرگزاری مهر، رفع ممنوعیت صادرات بذور بومی و تولید داخلی گندم و جو به صورت مجاز مشروط از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.



در این ابلاغیه آمده است: به استناد نامه ۱۳ اسفند ١٤٠۴ در خصوص ممنوعیت‌های صادراتی فصول ١ تا ٢٤ کتاب مقررات صادرات و واردات، بر اساس نامه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص امکان صادرات بذر بومی ارقام بذرگندم و بذر جو، صادرات بذر بومی ارقام گندم (ارقام آرتیمان و شهگل) با کد تعرفه ١٠٠١٩١٠٠ و بذر جو (رقم شهبد) با کد تعرفه ١٠٠٣١٠٠٠ ، به صورت مجاز مشروط با تایید سیستمی نماینده وزارت جهاد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع اعلام می‌شود.

