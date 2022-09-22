وعده هایی که عملیاتی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، عدم اجرایی شدن صادرات دام و تسویه مطالبات کشاورزان گندمکار، رشد ۵۸ درصدی خرید گندم و اعمال تعرفه برای صادرات گوجه فرنگی و پیاز از جمله مهم‌ترین اخبار حوزه کشاورزی در هفته جاری بود.

بر این اساس، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه صادرات دام سنگین مجوز گرفت اما به دلیل تعرفه بالا اجرایی نشد، گفت: سران سه قوه باید در این زمینه تصمیم گیری کند.

سید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صادرات دام زنده سنگین به دلیل اینکه عوارض صادراتی برای هر کیلوگرم از آن ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده بود، عملیاتی و اجرایی نشد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه این مساله در بودجه ذکر شده امکان حذف آن وجود ندارد و سران سه قوه باید درباره آن تصمیم گیری کنند که زمان بر است البته ما این مساله را دنبال می‌کنیم.

مقدسی درباره اینکه گفته شده قرار است ۳۱ شهریور ماه قیمت برخی از کالاهای اساسی تغییر کند و نرخ جدید اعلام شود و آیا درباره شیرخام و گوشت قرمز نیز چنین موضوعی مطرح است؟ گفت: ما درخواست افزایش قیمت شیرخام و گوشت قرمز را داده ایم.

وی درباره اینکه چه رقمی مد نظر تولیدکنندگان بوده است؟، افزود: فعلاً پیشنهادی راجع به قیمت داده نشده، فقط درخواست را مطرح کرده ایم و اگر نظر مسئولان مربوطه مثبت باشد آن زمان به آنالیز قیمت‌ها می‌پردازیم و نرخ پیشنهادی خود را اعلام خواهیم کرد.

همچنین رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه قرار بود هفته گذشته تمام مطالبات کشاورزان گندمکار تسویه شود، گفت: متأسفانه این وعده محقق نشد.

عطاء الله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قرار بود هفته گذشته تمام مطالبات کشاورزان گندمکار تسویه شود، گفت: متأسفانه این وعده محقق نشد و در حال حاضر دولت ۱۳ هزار میلیارد تومان به کشاورزان بدهکار است.

وی اضافه کرد: تاکنون ۷ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان گندم از کشاورزان خریداری شده است.

هاشمی با بیان اینکه این رقم نسبت به میزان خرید سال گذشته حدود ۵۸ درصد رشد دارد، افزود: روز گذشته نیز جلسه‌ای با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم و آقای ساداتی نژاد عنوان کرد که از رئیس سازمان برنامه و بودجه قول گرفته که هر چه زودتر مطالبات گندمکاران تسویه شود.

وی تصریح کرد: امروز نیز جلسه دیگری در این زمینه داریم و مساله را پیگیری می‌کنیم تا مطالبات کشاورزان هر چه زودتر پرداخت شود.

هاشمی با بیان اینکه چیزی تا آغاز فصل کشت در استان‌های سردسیری و شمال غرب کشور نمانده است، گفت: عمده مطالبات نیز مربوط به کشاورزان همین منطقه است.

و طبق اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات گوجه فرنگی و پیاز مشمول عوارض شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که از اول مهر ماه تا ۱۵ دی ماه سالجاری مبلغ عوارض ٤٠٠٠٠ ریال برای صادرات هر کیلوگرم انواع گوجه فرنگی (زراعی با کد تعرفه ۰۷۰۲۰۰۱۰، گلخانه‌ای با کد تعرفه ۰۷۰۲۰۰۲۰ و گیلاسی با کد تعرفه ۰۷۰۲۰۰۳۰) تعیین می‌گردد.

همچنین به ازای صادرات هر کیلوگرم پیاز با کد تعرفه ۰۷۰۳۱۰۱۰، مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال عوارض از اول آبانماه تا آخر بهمن ماه سالجاری تعیین می‌شود.