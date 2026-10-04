واکاوی اندیشه امام شهید در باب امت واحده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در شصت و ششمین نشست امت همدل که با محوریت بررسی اندیشه ها و دیدگاه های امام شهید (قدس الله نفسه الزکیه) در باب امت واحده و ضرورت وحدت میان مسلمانان برگزار می‌شود، حجت الاسلام محمد حسین پیشاهنگ استاد دانشگاه و معاون خبرگزاری رسا، حجت الاسلام سید محمدمهدی صفوی پژوهشگر و دبیر اندیشکده معنویت و اخلاق به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازند.

همچنین دکتر محمد شاهدی، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل، دبیری علمی این نشست را بر عهده خواهد داشت.

گفتنی است؛ شصت‌وششمین نشست تخصصی «امت همدل» روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند این نشست را به صورت زنده از طریق پایگاه اینترنتی «live.taqrib.ir» مشاهده کنند.