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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

واکاوی اندیشه امام شهید در باب امت واحده

واکاوی اندیشه امام شهید در باب امت واحده

شصت و ششمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی «امت همدل» به منظور نقد و بررسی الگوی مفهومی امت واحده اسلامی با حضور اساتید و صاحب نظران برگزار می شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در شصت و ششمین نشست امت همدل که با محوریت بررسی اندیشه ها و دیدگاه های امام شهید (قدس الله نفسه الزکیه) در باب امت واحده و ضرورت وحدت میان مسلمانان برگزار می‌شود، حجت الاسلام محمد حسین پیشاهنگ استاد دانشگاه و معاون خبرگزاری رسا، حجت الاسلام سید محمدمهدی صفوی پژوهشگر و دبیر اندیشکده معنویت و اخلاق به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازند.

همچنین دکتر محمد شاهدی، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل، دبیری علمی این نشست را بر عهده خواهد داشت.

گفتنی است؛ شصت‌وششمین نشست تخصصی «امت همدل» روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند این نشست را به صورت زنده از طریق پایگاه اینترنتی «live.taqrib.ir» مشاهده کنند.

کد مطلب 6967111
سیده فاطمه سادات کیایی

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