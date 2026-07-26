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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

تبادل نظر علمای شیعه و سنی درباره امت همدل به یاد رهبر شهید

تبادل نظر علمای شیعه و سنی درباره امت همدل به یاد رهبر شهید

شصت و یکمین نشست تخصصی «امت همدل» با موضوع رهبر شهید امت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و یکمین نشست تخصصی «امت همدل» با موضوع قائد شهید امت با هدف نقد و بررسی الگوی مفهومی امت واحده اسلامی و با محوریت شناخت دشمن و روش‌های مقابله با آن در اندیشه قائد شهید امت برگزار خواهد شد.

در این نشست، دکتر سید محمدحسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام احمد حسین فلاحی استاد دانشگاه و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، ماموستا طاهر احمد زاده فعال فرهنگی و دکتر محمد شاهدی کارشناس ارشد مسائل بین الملل به ایراد سخنرانی و ارائه دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت.

گفتنی است این نشست، روز دوشنبه 5 مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند این نشست را به صورت زنده از طریق پایگاه live.taqrib.ir دنبال کنند.

کد مطلب 6899361
سیده فاطمه سادات کیایی

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