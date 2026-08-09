به گزارش خبرگزاری مهر، شصت‌وسومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «امت همدل» با هدف نقد و بررسی الگوی مفهومی «امت واحده اسلامی» و با محوریت بررسی اندیشه‌ها و رویکردهای وحدت‌گرایانه شهید امام خامنه‌ای(ره) برگزار خواهد شد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله «شهادت امام خامنه‌ای(ره) و آینده امت اسلامی»، «بررسی اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها و رویکردهای امام شهید در حوزه وحدت اسلامی» و همچنین «امام شهید؛ پرچمدار مقاومت اسلامی و مبارزه با نظام سلطه» مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

لیاقت بلوچ، جانشین رئیس جماعت اسلامی پاکستان و عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛ مولوی حبیب‌الله حسام‌الدین، از علمای برجسته افغانستان و عضو شورای عالی مجمع تقریب؛ شیخ علی حلاوی، از علمای برجسته شیعه لبنان و مولوی عبدالروئوف توانا، رئیس مؤسسه فرهنگی شهید توانا در افغانستان و عضو مجمع عمومی مجمع تقریب، به ارائه دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت.

شصت‌وسومین نشست تخصصی «امت همدل» روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند این نشست را به‌صورت زنده live.taqrib.ir دنبال کنند.