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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

«امت همدل» نگاهی به اندیشه‌های وحدت‌گرایانه رهبر دارد

«امت همدل» نگاهی به اندیشه‌های وحدت‌گرایانه رهبر دارد

شصت‌وسومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «امت همدل» با عنوان «شهید امام خامنه‌ای(ره)؛ الگوی وحدت و پرچمدار تقریب مذاهب اسلامی» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت‌وسومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «امت همدل» با هدف نقد و بررسی الگوی مفهومی «امت واحده اسلامی» و با محوریت بررسی اندیشه‌ها و رویکردهای وحدت‌گرایانه شهید امام خامنه‌ای(ره) برگزار خواهد شد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله «شهادت امام خامنه‌ای(ره) و آینده امت اسلامی»، «بررسی اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها و رویکردهای امام شهید در حوزه وحدت اسلامی» و همچنین «امام شهید؛ پرچمدار مقاومت اسلامی و مبارزه با نظام سلطه» مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

لیاقت بلوچ، جانشین رئیس جماعت اسلامی پاکستان و عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛ مولوی حبیب‌الله حسام‌الدین، از علمای برجسته افغانستان و عضو شورای عالی مجمع تقریب؛ شیخ علی حلاوی، از علمای برجسته شیعه لبنان و مولوی عبدالروئوف توانا، رئیس مؤسسه فرهنگی شهید توانا در افغانستان و عضو مجمع عمومی مجمع تقریب، به ارائه دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت.

شصت‌وسومین نشست تخصصی «امت همدل» روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند این نشست را به‌صورت زنده live.taqrib.ir دنبال کنند.

کد مطلب 6911886
سیده فاطمه سادات کیایی

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