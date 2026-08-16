به گزارش خبرگزاری مهر، شصتوچهارمین جلسه از سلسله نشستهای تخصصی «امت همدل» با هدف نقد و بررسی الگوی مفهومی «امت واحده اسلامی» و با تأکید بر جایگاه وحدت امت اسلامی در تقویت جبهه مقاومت برگزار خواهد شد.
این نشست با عنوان «وحدت امت اسلامی؛ کلید پیروزی محور مقاومت در اندیشه امام شهید(رضواناللهعلیه)» برگزار میشود و در آن ابعاد مختلف نقش وحدت مسلمانان در تقویت محور مقاومت و مقابله با چالشهای جهان اسلام مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
در این نشست، دکتر سید جعفر رضوی، کارشناس ارشد مسائل فلسطین، دکتر حسین رویوران، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، حجتالاسلام والمسلمین رسول باقری، دبیرکل مجمع جهانی قادمون، به ارائه دیدگاههای خود میپردازند.
همچنین دکتر محمد شاهدی، کارشناس ارشد مسائل بینالملل، دبیری علمی این نشست را بر عهده خواهد داشت.
گفتنی است؛ شصتوچهارمین نشست تخصصی «امت همدل» روز دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند این نشست را به صورت زنده از طریق پایگاه اینترنتی «live.taqrib.ir» مشاهده کنند.
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