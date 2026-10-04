«آینه شیطان» راهی آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «آینه شیطان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فرید ولی‌زاده، در بیستمین دوره جشنواره تخصصی وحشت Fright Night Film Fest در آمریکا به نمایش در می آید.

جشنواره‌ «سانس وحشت» که از سال ۲۰۰۵ فعالیت خود را آغاز کرده است، در شهر لوئیزویل، ایالت کنتاکی برگزار می‌شود. و به دلیل تمرکز بر فیلم‌های مستقل ژانر وحشت، علمی-تخیلی و فانتزی یکی از تخصصی ترین جشنواره های ژانر وحشت در سراسر جهان شناخته شده است.

جشنواره Fright Night در سال ۲۰۲۶ در تاریخ ۵ تا ۶ دسامبر (۱۴ تا ۱۵ آذر ۱۴۰۵) برگزار می‌شود.

«آینه شیطان» که در ژانر وحشت روانشناختی ساخته شده است، داستان وسوسه‌های شیطانی در یک ویلای مجلل در لواسان را روایت می‌کند.

فرید ولی‌زاده، سحر واثقی، مرتضی ضرابی، گلناز عباسی، محسن صادقی‌نسب و غزال نظر ایفاگر نقش های اصلی این فیلم هستند. سایر بازیگران این فیلم زهرا السادات رضوی، علی یعقوبی، علیرضا شکیبا، بهناز حسینی، آرش یزدان، پیام اسکندری، امید محمدی، سعید نظری، الهام باطنی و ساجده علی مرادپور هستند.

پیش از این «آینه شیطان» به مرحله نیمه‌نهایی چهل و چهارمین جشنواره «فلیکرز، رود آیلند» راه یافته بود. همچنین در جشنواره وسپـِرتیلیو (Vespertilio Awards) در رم حضور یافته بود.

«آینه شیطان» محصول مؤسسه سینمایی فوژان فیلم است و پخش بین‌المللی آن نیز برعهده همین مؤسسه قرار دارد.

برخی از عوامل فیلم «آینه شیطان» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین قلی پور، تدوین: منوچهر صانعی، ویژوال افکت، طراحی و ساخت تیتراژ: محمد مهدی توسلی، صداگذاری و ترکییب صدا: رضا غرابی طهرانی، آهنگساز: علی گرگین، اصلاح رنگ: سامان مجد وفایی، طراح صحنه و لباس: قاسم مربی، صدابردار: مسعود حمیدیان مدیر تولید: سعید حسینی، برنامه ریز: علی یعقوبی، گریم: ویدا حیدری، عکاس: نیلوفر اسدی، جانشین و دستیار تهیه کننده: تبسم نعمتی، مجری طرح: موسسه فوژان فیلم، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: فرید ولی زاده، بر اساس طرحی از کیانوش اسلامی، مشاور رسانه ای سعید گلزار.