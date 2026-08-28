«تا ۱۰ بشمار» برنده بهترین فیلم بلند داستانی جشنواره هند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، فیلم سینمایی «تا ۱۰ بشمار» به کارگردانی و تهیهکنندگی فرید ولیزاده، در یازدهمین دوره جشنوارههای بینالمللی فیلم شانزدهگانه (16IFF) در جیپور کشور هند، موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم بلند شد.
این جشنواره که با حضور فیلمهایی از بیش از ۹۰ کشور جهان برگزار شد، میزبان آثاری از سراسر دنیا بود و فیلم ایرانی «تا ۱۰ بشمار» توانست در بخش رقابتی فیلمهای بلند داستانی، عنوان برتر را کسب کند.
نتایج نهایی این جشنواره و تعیین برندگان، در تاریخ ۲۶ آگوست ۲۰۲۶ مصادف با ۴ شهریور اعلام شد. مهمترین هدف جشنواره استفاده از فیلم به عنوان ابزاری برای آموزش و سرگرمی همراه با ایجاد آگاهی درباره مسائل جامعه است. جشنواره تلاش میکند با نمایش فیلمهایی در ۱۶ موضوع تخصصی مختلف مانند حقوق بشر، محیط زیست، فساد سیاسی و ... به مخاطبان کمک کند تا مسائل پیرامون خود را بهتر درک کنند و به حل آنها بیندیشند.
همچنین این جشنواره با هدف گردهم آوردن ۱۶ جشنواره تخصصی به طور همزمان، یک تجربه سینمایی ایجاد میکند که با استقبال مخاطبان، از جمله بیش از ۵۰ هزار دانشجو در سال ۲۰۲۶، همراه است.
این فیلم در سال ۱۴۰۰ در سینماهای گروه «هنروتجربه» به نمایش درآمد.
کارنامه حضور «تا ۱۰ بشمار» در عرصه جهانی شامل نامزدی در یکچهارم نهایی جشنواره آکادمیک تیانجین چین، نامزدی در یکچهارم نهایی در جشنواره انگلستان، ایتالیا، فینالیست در جشنواره جهانی فیلم کن در فرانسه، و انتخاب رسمی در جشنوارههای معتبری همچون Route ۶۶ Film Festival در آمریکا، Vespertilio Awards در ایتالیا، و همچنین نامزد بهترین کارگردان مرد در جشنواره بینالمللی فیلم بنلوکس (Benelux International Film Festival) است.
داستان «تا ۱۰ بشمار» روایتگر چند ساعت از زندگی زوجی با اختلاف سنی زیاد است که در مسیری پرچالش، وارد ماراتنی مسابقهگونه تا شماره ۱۰ میشوند و بازنده این مسابقه باید شرط طرف مقابل را هرچه باشد بپذیرد. این فیلم با نگاهی به روابط انسانی و چالشهای آن ساخته شده است.
منوچهر زندهدل و غزال نظر ایفاگر نقشهای اصلی این فیلم هستند و دیگر عوامل آن عبارتند از طراح، تهیهکننده و کارگردان: فرید ولیزاده، نویسنده: کیانوش اسلامی، مدیر فیلمبرداری: حسین قلیپور، مدیر صدابرداری: مسعود حمیدیان، طراح صحنه و لباس: قاسم مربی، تدوین و کارگردان فنی: سعادت بستام، آهنگساز: شهاب اکبری، جانسین تهیه و تولید:تبسم نعمتی مشاور رسانهای: سعید گلزار، و سایر بازیگران: مانیا بابایی، الناز باطنی، بهرام حسینی، آرش یزدانی و امیر نظر.
پخش بینالملل این فیلم بر عهده موسسه فوژان فیلم است.
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