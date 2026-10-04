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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

دستگیری ۱۷۸ قاچاقچی و خرده‌فروش مواد مخدر در لرستان

دستگیری ۱۷۸ قاچاقچی و خرده‌فروش مواد مخدر در لرستان

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگیری ۱۷۸ قاچاقچی و خرده‌فروش مواد مخدر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات سی‌اُمین مرحله طرح «آرامش در شهر» اظهار کرد: مقابله با مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان، از اولویت‌های پلیس برای تأمین امنیت و آرامش عمومی است.

وی افزود: این طرح با هدف شناسایی و دستگیری عناصر اصلی و خرده‌فروشان مواد مخدر و همچنین جمع‌آوری معتادان متجاهر، با مشارکت پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر یگان‌های انتظامی در سراسر استان اجرا شد.

دستگیری ۲۷ قاچاقچی و ۱۵۱ خرده‌فروش

فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: مأموران پلیس در جریان اجرای این طرح با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، ۲۷ قاچاقچی و ۱۵۱ خرده‌فروش مواد مخدر را دستگیر کردند.

کشف ۹۵ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک

هاشمی‌فر ادامه داد: در عملیات‌های انجام‌شده، ۹۵ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک کشف و ۹ دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان و خرده‌فروشان نیز توقیف شد.

جمع‌آوری ۳۲۱ معتاد متجاهر

وی با اشاره به جمع‌آوری ۳۲۱ معتاد متجاهر در اجرای این طرح گفت: افراد جمع‌آوری‌شده پس از طی مراحل قانونی به مراکز مجاز بازپروری و ترک اعتیاد معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: متهمان دستگیرشده نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.

ادامه مقابله پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر

هاشمی‌فر در پایان تأکید کرد: پلیس با جدیت و اقتدار به مقابله با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد فعالیت این افراد آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار کند.

کد مطلب 6967153

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