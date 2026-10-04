به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات سی‌اُمین مرحله طرح «آرامش در شهر» اظهار کرد: مقابله با مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان، از اولویت‌های پلیس برای تأمین امنیت و آرامش عمومی است.

وی افزود: این طرح با هدف شناسایی و دستگیری عناصر اصلی و خرده‌فروشان مواد مخدر و همچنین جمع‌آوری معتادان متجاهر، با مشارکت پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر یگان‌های انتظامی در سراسر استان اجرا شد.

دستگیری ۲۷ قاچاقچی و ۱۵۱ خرده‌فروش

فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: مأموران پلیس در جریان اجرای این طرح با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، ۲۷ قاچاقچی و ۱۵۱ خرده‌فروش مواد مخدر را دستگیر کردند.

کشف ۹۵ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک

هاشمی‌فر ادامه داد: در عملیات‌های انجام‌شده، ۹۵ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک کشف و ۹ دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان و خرده‌فروشان نیز توقیف شد.

جمع‌آوری ۳۲۱ معتاد متجاهر

وی با اشاره به جمع‌آوری ۳۲۱ معتاد متجاهر در اجرای این طرح گفت: افراد جمع‌آوری‌شده پس از طی مراحل قانونی به مراکز مجاز بازپروری و ترک اعتیاد معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: متهمان دستگیرشده نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.

ادامه مقابله پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر

هاشمی‌فر در پایان تأکید کرد: پلیس با جدیت و اقتدار به مقابله با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد فعالیت این افراد آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار کند.