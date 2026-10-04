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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

تأمین نقدینگی و سوخت گره تولید در آستانه اشرفیه را باز می‌کند

تأمین نقدینگی و سوخت گره تولید در آستانه اشرفیه را باز می‌کند

آستانه اشرفیه - فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به فعالیت ۳۲۱ واحد تولیدی از مجموع ۳۴۱ واحد موجود در این شهرستان گفت: تأمین نقدینگی و سوخت، گره تولید در آستانه اشرفیه را باز می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد صبح یکشنبه در جلسه رفع موانع تولید شهرستان، با بیان اینکه تأمین مواد اولیه را یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی است ، اظهار کرد:رفع این مشکل می‌تواند به استمرار فعالیت واحدها و افزایش ظرفیت تولید کمک کند.

فرماندار آستانه اشرفیه کمبود نقدینگی و بدهی به بانک‌ها را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان دانست و افزود: حمایت‌های مالی و تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی، نقش مهمی در حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها دارد.

گلخانه‌های آستانه اشرفیه در انتظار تأمین سوخت پایدار

وی با اشاره به فعالیت گلخانه‌های شهرستان گفت: تأمین سوخت ژنراتورهای از جمله مشکلاتی است که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند و این مسئله در فصل زمستان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

حیدری نژاد با تاکید به تأمین پایدار سوخت واحدهای گلخانه ای گفت: گلخانه‌ها به دلیل استفاده از گاز در فصل سرما به سوخت بیشتری نیاز دارند و در صورت تأمین نشدن سوخت جایگزین، ادامه فعالیت آن‌ها با مشکل مواجه خواهد شد

اعتبارات شهرستان واحدهای نیمه‌فعال را کنم می کند

وی با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد:: با وجود وضعیت جنگی حاکم بر کشور، باید با اتخاذ تدابیر مناسب از واحدهای تولیدی حمایت کرد تا فعالیت آن‌ها ادامه یابد و اشتغال موجود حفظ شود.

فرماندار آستانه اشرفیه مجموع اعتبارات شهرستان را بیش از ۵۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبارات باید با رویکردی پویا برای حمایت از واحدهای نیمه‌فعال و غیرفعال و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید اختصاص یابد.

کد مطلب 6967156

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