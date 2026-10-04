به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد صبح یکشنبه در جلسه رفع موانع تولید شهرستان، با بیان اینکه تأمین مواد اولیه را یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی است ، اظهار کرد:رفع این مشکل می‌تواند به استمرار فعالیت واحدها و افزایش ظرفیت تولید کمک کند.

فرماندار آستانه اشرفیه کمبود نقدینگی و بدهی به بانک‌ها را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان دانست و افزود: حمایت‌های مالی و تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی، نقش مهمی در حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها دارد.

گلخانه‌های آستانه اشرفیه در انتظار تأمین سوخت پایدار

وی با اشاره به فعالیت گلخانه‌های شهرستان گفت: تأمین سوخت ژنراتورهای از جمله مشکلاتی است که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند و این مسئله در فصل زمستان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

حیدری نژاد با تاکید به تأمین پایدار سوخت واحدهای گلخانه ای گفت: گلخانه‌ها به دلیل استفاده از گاز در فصل سرما به سوخت بیشتری نیاز دارند و در صورت تأمین نشدن سوخت جایگزین، ادامه فعالیت آن‌ها با مشکل مواجه خواهد شد

اعتبارات شهرستان واحدهای نیمه‌فعال را کنم می کند

وی با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد:: با وجود وضعیت جنگی حاکم بر کشور، باید با اتخاذ تدابیر مناسب از واحدهای تولیدی حمایت کرد تا فعالیت آن‌ها ادامه یابد و اشتغال موجود حفظ شود.

فرماندار آستانه اشرفیه مجموع اعتبارات شهرستان را بیش از ۵۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبارات باید با رویکردی پویا برای حمایت از واحدهای نیمه‌فعال و غیرفعال و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید اختصاص یابد.